Abatut un home després que intentés atacar l'ambaixada de l'Iran a Viena

Un home ha estat abatut la nit d'aquest diumenge després que intentés atacar amb un ganivet un soldat austríac davant l'ambaixada de l'Iran a Viena. Segons informacions de la premsa local, l'assaltant, un jove de 26 anys de nacionalitat austríaca i d'origen egipci, va morir en el mateix lloc dels fets després de rebre diversos trets del soldat. El militar, de 23 anys i que va ser atacat per sorpresa per l'agressor, va ser traslladat a un hospital proper després de rebre "diverses ganivetades", segons ha dit el portaveu de la policia, que ha recordat que, si l'oficial no hagués portat una armilla especial contra armes blanques, "hauria mort segur. Cent per cent".

Encara no se sap el motiu de l'atac, però no es descarta cap hipòtesi: des d'una possible motivació terrorista, religiosa o política, fins a un trastorn mental de l'atacant. Que es produís davant la mansió vigilada de l'ambaixada de l'Iran podria ser significatiu.

Segons la premsa d'Àustria, durant l'atac, que va ser a les 23.35 hora local, l'ambaixador iranià, Ebdollah Molaei, es trobava a l'interior de l'habitatge amb la seva família. Després de l'incident, aquesta zona residencial va ser acordonada i es va ordenar augmentar el servei de vigilància en totes les seus diplomàtiques de Viena. De fet, des de l'any 2016, l'exèrcit austríac vigila tots aquests edificis de la ciutat.

"Fins al moment, els motius de l'incident es desconeixen però estan sent investigats per l'oficina pública de lluita contra el terrorisme", ha afegit el mateix portaveu.

Aquest és el segon atac amb ganivet a Viena en menys d'una setmana. Dimecres, un jove afganès, suposadament drogoaddicte, va ferir de gravetat quatre persones en un districte cèntric de la capital. Es va descartar que l'atac tingués un rerefons polític o terrorista.

Resposta de l'Iran

El ministeri iranià d'Afers Exteriors ha demanat aquest dilluns a les autoritats austríaques que investiguin l'atac i que protegeixin la seva missió diplomàtica i els seus edificis. El portaveu d'Exteriors iranià, Bahram Qasemi, ha instat la policia austríaca a completar les seves investigacions sobre el succés i a lliurar aviat a Teheran més informació sobre l'atacant.

Aquest incident es produeix tan sols tres dies després que l'ambaixada iraniana a Londres fos el blanc d'un intent d'assalt per part d'un grup de quatre persones, que va pujar pel mur de l'edifici i va baixar la bandera iraniana. El ministeri d'Exteriors iranià va convocar dissabte l'ambaixador britànic a Teheran, Nicholas Hopton, per expressar la seva protesta per aquest fet.