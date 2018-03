Acadèmies militars russes per a infants d’11 anys

“Juro esforçar-me per obtenir victòries en els estudis i en l’esport, portar un estil de vida sa, preparar-me per servir en benefici de la pàtria, honrar la memòria dels herois que van lluitar per la llibertat i la independència de la nostra pàtria, ser patriota i un digne ciutadà de Rússia”. Aquest és el jurament que fan a Rússia els nens i nois que ingressen com a voluntaris a les files del Iunarmia (exèrcit jove), un programa del ministeri de Defensa obert el 2016 i que té com a principal objectiu l’educació patriòtica dels escolars a partir dels 11 anys.

Segons els responsables del Iunarmia, es tracta de formar una generació que sigui capaç de defensar el país amb les armes, però també de defensar els interessos de Rússia des de la pau. Durant el temps lliure es fan tallers i activitats militars, esportives i històriques per educar els joves. Tot plegat ha fet que el Iunarmia hagi esdevingut molt popular: fins i tot va participar en la desfilada militar de Moscou de l’any passat del Dia de la Victòria a la Segona Guerra Mundial, la festa patriòtica per excel·lència de Rússia, que s’aprofita per exhibir el potencial militar. El 23 de febrer, el Dia del Defensor de la Pàtria a Rússia, també es va celebrar una gran trobada al Parc Patriota -un complex ludicomilitar a la regió de Moscou- que va ser emesa pels mitjans de comunicació.

El Iunarmia recorda una mica el Moviment de Pioners, l’organització juvenil comunista de l’antiga Unió Soviètica. També hi ha altres iniciatives soviètiques que s’han recuperat els últims anys, com l’organització de les competicions esportives anomenades “Preparat per a la feina i per al treball”. Així mateix, hi ha altres moviments juvenils amb un important component patriòtic, com els grups que busquen tombes de la Segona Guerra Mundial i organitzacions vinculades a l’Església ortodoxa.

El decàleg del bon patriota

Un bon patriota, segons la ideologia oficial i compartida per molts russos, ha de ser conscient que sobretot cal defensar la pàtria de les agressions externes, ha d’estar orgullós de les fites del país i convençut que Rússia ha de ser una potència militar per fer-se respectar al món. Finalment, no pot qüestionar l’annexió de Crimea, una ocupació que ara fa quatre anys va desencadenar una guerra de sancions econòmiques amb Occident i va agreujar el conflicte amb Ucraïna.

La popularitat de Vladímir Putin es basa en bona part en el fet que precisament ha sabut tocar la fibra del patriotisme dels russos. Aquesta és una de les raons per les quals es preveu que guanyi les eleccions presidencials de diumenge. Socialment es considera que l’amor per la pàtria s’ha d’inculcar als infants des de ben petits, a través de la família o de l’escola. El govern fins i tot planteja introduir al currículum una assignatura que es digui educació patriòtica. De moment, però, aquestes nocions s’imparteixen a les classes d’història, de ciències socials o fins i tot de música: els nens i les nenes escolten marxes militars a l’escola. En definitiva, està molt ben vist fomentar el patriotisme i l’orgull per un estat fort i militarment potent, encara que tingui moltes mancances socials. Malgrat això, un mestre de Moscou, Aleksei Makàrov, assegura que també tenen un cert marge de llibertat a les aules per fomentar el pensament crític.

A Rússia també hi ha escoles militars de secundària, que ja eren molt populars durant l’època de l’URSS. Actualment hi ha 22 centres educatius d’aquesta mena, que depenen directament del ministeri de Defensa. Per exemple, les conegudes acadèmies Suvorov -que porten el nom d’un general rus del segle XIX- i les escoles de cadets, i fins i tot hi ha un internat militar per a nenes. També hi ha una xarxa d’internats -en alguns casos, d’educació primària- que depenen del ministeri de l’Interior i que formen futurs policies.

Aleksei Fédotov, exalumne d’una d’aquestes escoles militars, defensa el renaixement dels moviments juvenils patriòtics perquè, segons diu, “fomenten els bons valors” i “promouen l’anomenat estil de vida saludable”. Fédotov, que és fill de militar, va ingressar en un internat de cadets als 14 anys per preparar-se per estudiar després a l’acadèmia de pilots militars de Krasnodar.

Tot i el cas de Fédotov, no tots els adolescents que ingressen en aquestes escoles de secundària a partir dels 11 o 12 anys pertanyen a famílies de militars. Víctor Olégovitx, professor de matemàtiques jubilat de l’Acadèmia Suvorov de Sant Petersburg, explica que els pares es decanten per aquests centres perquè són una bona oportunitat per rebre “una educació civil i militar de qualitat, amb prestigi i gratuïta”, sobretot si es tracta de famílies amb pocs recursos. Però els alumnes han de superar unes proves d’accés, estudien a l’internat durant quatre cursos i després acostumen a ingressar en centres militars d’educació superior.

A Sant Petersburg és molt habitual veure adolescents amb uniforme militar perquè l’Acadèmia Suvorov és al centre històric de la ciutat. Ruslan Salamov, que hi va estudiar del 2004 al 2007, declara que és “tot un honor i un privilegi” sortir a passejar amb l’uniforme per l’admiració que genera. Malgrat això, ara afirma: “Considero que la pàtria és la gent pròxima, els familiars i amics; la resta és el deure, i el meu és la meva feina: les obligacions militars que tinc amb l’estat”, sentencia.