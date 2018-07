Accident sense víctimes mortals d'un avió al nord de Mèxic

Un avió de passatgers de l'aerolínia Aeroméxico s'ha desplomat aquest dimecres a la nit -cap a les 16 h, hora local- a prop de l' aeroport de Guadalupe Victoria de Durango, al nord de Mèxic. L'accident no ha deixat cap víctima mortal, segons ha anunciat en un tuit el governador de l'estat de Durango, José R. Asipuro, que ha confirmat que "no hi ha hagut morts a l'accident". Hi ha almenys 85 ferits, alguns d'ells en estat greu, que estan sent atesos per les autoritats corresponents.

Se confirma que no hubo fallecidos en el accidente del vuelo #AM2431. En estos momentos se encuentra parte del Gabinete, encabezado por la Coordinadora @RosarioCastroL, para atender a los lesionados y cooperar con las autoridades del aeropuerto en la atención de éste suceso. — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) 31 de juliol de 2018

Aeroméxico, la companyia aèria que oferia el vol, ha anunciat a través de Twitter l'accident. L'avió s'hauria desplomat poc després de l'enlairament, un fet que l'operador de l'aeroport, el Grupo Aeroportuario Centro Norte, ha atribuït a les males condicions meteorològiques.

Aeroméxico ha tenido conocimiento de un accidente en Durango y estamos trabajando para verificar la información y obtener detalles. Siga nuestros canales oficiales de comunicación para mayor información. — Aeroméxico (@Aeromexico) 31 de juliol de 2018

El vol, que cobria el trajecte entre Durango i Ciutat de Mèxic, estava operat per un aparell Embraer 190 amb capacitat per a 100 passatgers. El secretari de Comunicacions i Transports mexicà, Gerardo Ruiz, ha informat que l'avió viatjava gairebé ple, amb un total de 97 passatgers i 4 tripulants a bord.