Acusen d'abusos sexuals un Nobel de la pau

Les acusacions d'abús sexual contra el premi Nobel de la pau i expresident de Costa Rica Óscar Arias se segueixen acumulant. Dimarts el diari 'Semanario Universidad' va publicar que una metge i activista a favor del desarmament nuclear havia denunciat Arias davant la fiscalia per un presumpte delicte de violació comès el desembre del 2014. La presumpta víctima va fer pública la denúncia buscant el suport popular.

Doncs bé, de la mateixa manera que ha passat amb altres casos, la primera confessió ha provocat que altres dones que presumptament també han patit abusos s'animin a confessar. Aquest dimecres la periodista costa-riquenya Nono Antillón ha publicat la seva experiència amb el premi Nobel al diari 'La Nación'. D'altra banda, Emma Daly, directora de comunicacions de l'organització Human Rights Watch, ha fet el mateix al 'Washington Post'. Finalment, Marta Araya Marroni, editora del llibre de l'expresident, ha relatat el seu calvari al 'New York Times'.

Els presumptes abusos

La periodista Nono Antillón va afirmar que la seva mala experiència es va produir l'any 1986. Ella tenia 25 anys i treballava com a assessora de premsa d'Óscar Arias en la campanya per a les eleccions presidencials d'aquell any.

Antillon explica: "Estava asseguda davant del seu escriptori, se'm va acostar i em va agafar la mà, i me la va posar sobre el seu penis, que estava erecte. Jo el vaig empènyer i em vaig posar dreta, i ell se'm va abraonar. Em va agafar de les espatlles, em va tirar contra un rober i em va començar a tocar".

Emma Daly va explicar en una entrevista amb la CNN i anteriorment al 'Washington Post' que, mentre cobria un esdeveniment a Managua, Óscar Arias va tocar-la sense el seu consentiment. Segons el seu relat, el premi Nobel es va acostar a ella i li va passar la mà pels pits. A continuació li va dir: "No portes sostenidors". Ella al moment només va saber respondre que sí que en portava. "Em vaig sentir dèbil i humiliada", diu. No va presentar denúncia al seu moment perquè considerava "normal" aquest tipus de comportament a Centreamèrica.

Marta Araya es reunia freqüentment amb el premi Nobel a causa de la seva feina. En una de les reunions, ella va comentar que tenia una ferida a la cuixa. En aquest moment Arias ho va aprofitar per posar-li la mà a sobre i preguntar-li si volia un massatge. Ella s'hi va negar, però l'expresident insistia. Araya va abandonar la sala dient-li que preferia ignorar la seva falta de respecte. L'expresident sembla que no va entendre la negativa i més tard li va trucar demanant-li que quedessin, afirmant que l'únic que necessitava l'editora era unes "carícies".

La identitat de la primera denunciant no ha transcendit, només se sap que és filla d'una exdiputada del mateix partit a què pertany Arias.

Les reaccions a les acusacions

Las xarxes socials s'han convertit en el principal centre de debat dels presumptes abusos. De la mateixa manera que ha passat amb altres casos, hi ha opinions a favor i en contra. La comunitat online també han creat el 'hashtag' #Yotecreo per expressar el suport de la societat a les denunciants.

De moment Óscar Arias només ha emès un comunicat en què nega qualsevol implicació en els abusos contra la metge i ha anunciat que mai més tornaria a fer referència a aquest incident. Però, pel que sembla, inevitablement haurà de tornar a parlar del tema, i és que no paren de sortir-li acusacions.

El president de Costa Rica, Carlos Alvarado, va assegurar dimecres que cal complir amb "les garanties per a les dones denunciants, en aquest i en qualsevol cas". També diu que s'ha de respectar "el dret a defensa" de l'expresident Arias.

L'expresidenta Laura Chinchilla, que va ser vicepresidenta en el govern d'Arias, ha sigut més dura. Diu que ella defensa els drets de les dones i, en aquest sentit, "condemna tota conducta de violència i assetjament de qualsevol naturalesa cap a les dones".

Afirma que les dones que han patit assetjament sexual tenen dificultats per denunciar per "les relacions de poder que operen en contra seva i per l'estigmatització que poden patir". Creu que "la justícia està obligada a actuar amb celeritat i serenitat". De totes maneres, afirma que també s'ha de garantir el dret a la defensa d'Óscar Arias.



Larissa Arroyo, advocada especialista en drets humans, ha explicat a Efe que la violència de gènere és un problema estructural a Costa Rica que deixa en evidència les carències del sistema judicial.