Advocats sense papers que ajuden indocumentats

Es passa el dia preparant estratègies legals per ajudar migrants indocumentats a quedar-se als Estats Units. Paradoxalment, en qualsevol moment Lizbeth Mateo podria ser detinguda i deportada. És una advocada especialitzada en migració que alhora té el seu propi advocat. Mateo, de 33 anys, va jurar com a advocada de manera oficial al juny, i després de passar anys com a indocumentada ara és part del sistema jurídic i espera representar altra gent que, com ella, va entrar al país de manera il·legal.

Que Califòrnia permeti que Mateo pugui exercir és un dels senyals de l’acceptació del col·lectiu indocumentat. Kevin de León, el líder del Senat californià, la va qualificar de personificació del Somni Americà. Ara li toca exercir en un moment delicat: les promeses del president Donald Trump, com la construcció del mur i les noves normes de detenció, han deixat clar que les persones sense papers seran deportades. Alguns immigrants han preferit amagar-se i d’altres han tornat als seus països d’origen, temorosos i frustrats.

Mateo pertany al grup dels que prefereixen enfrontar-se a l’administració, fins i tot quan fer-ho comporta riscos personals. És una defensora valenta, segons diverses persones. Per contra, per a d’altres és una provocadora imprudent que sembla que vol desafiar els agents migratoris. “Veig com activistes que són respectats i considerats líders de la comunitat fan xivarri i penso que no és el que ara necessitem”, afirma Mateo, que va néixer a l’estat mexicà d’Oaxaca. “Necessites dir que lluitarem. Al cap i a la fi només tenim aquesta opció”.

D’altres diuen que aquest paper no li correspon. “Promets que protegiràs la Constitució dels Estats Units i alhora violes les lleis”, constata John C. Eastman, constitucionalista i exdegà de la Facultat de Dret de la Universitat Champan de Califòrnia. “Estàs violant el jurament del càrrec des del moment que el prens”. Ira Mehlman, portaveu de la Federació per a una Reforma Migratòria Americana (FAIR, per les sigles en anglès), grup que advoca per més restriccions migratòries, afegeix: “Si estàs il·legalment al país, no hauries d’exercir el dret”.

Mateo és de les poques persones indocumentades que ha aconseguit una llicència d’advocada i l’única que s’ha especialitzat en dret migratori. Luis Ángel Reyes Savalza, el lletrat que la representa i que també va néixer a Mèxic, és una altra d’aquestes persones.

Califòrnia, Nova York i Florida són els únics estats que atorguen llicències a migrants indocumentats perquè exerceixin dret. No hi ha dades de quants n’hi ha, però Reyes diu que en coneix una dotzena.

Per a Eastman, els advocats indocumentats posen en risc els seus clients, beneficiaris del programa d’acció diferida per als arribats durant la infància (DACA), que Trump podria retirar. Al gener va dictar una ordre executiva que amplia les definicions de qui és un criminal. Ara inclou coses com haver fet servir un número de seguretat social fals. I el Servei d’Immigració adverteix que ser un DACA no garanteix protecció legal.

Persones com Mateo van començar a identificar-se en públic com a indocumentades fa més d’una dècada amb l’esperança que podrien forçar un canvi. A Califòrnia van néixer els grups universitaris Dreams to be Heard [Somnis que mereixen ser escoltats] i van apuntalar la llei del somni, que hauria proposat una via per a la ciutadania a joves indocumentats. Però va fracassar.

No obstant això, l’atenció en les dificultats dels joves que han arribat quan eren nens i no coneixen res més que els Estats Units, va exercir pressió perquè el govern d’Obama avalés el DACA perquè els somiadors poguessin estudiar i treballar. El futur del programa no està garantit sota l’administració Trump, particularment després que diversos fiscals estatals republicans han amenaçat amb demandar el govern si no retira el pla.

Reyes i Mateo impulsen que es mantingui el DACA, però no volen només això. També argumenten que els migrants que han anat a la presó no han de ser objectius per a la deportació i volen convèncer els governs locals que disposin de més fons per pagar els costos legals dels migrants que s’enfronten a processos d’expulsió. “Volen que tinguem por”, diu la lletrada, que lluita per deixar de ser “invisible”.

A Reyes, de 29 anys, quan era nen la mare el va alliçonar dient que havia nascut a Califòrnia. El jove, beneficiari del DACA, va començar a treballar durant l’adolescència amb un número de seguretat social fals, com ho fa la gran majoria dels indocumentats del país. Això ara és un motiu per deportar-lo. “Tota la meva comunitat s’ha d’enfrontar a coses pitjors. Vull seguir representant la gent. I, si no puc, hauré d’organitzar-se per presentar batalla, afirma el lletrat, que té por que detinguin els seus pares.