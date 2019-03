Així es roben 1.000 milions de dòlars d'un país empobrit

Derrotat a les urnes, Jahya Jammeh, expresident de Gàmbia, va marxar cap a l'exili equatoguineà amb mil milions de dòlars que havia robat de les arques públiques durant els 22 anys que havia dirigit de manera dictatorial el petit país de l'Àfrica occidental. La suma del botí és molt superior als 90 milions que havia estimat el seu successor, Adama Barrow, quan es va fer càrrec de la presidència el 2017. La xifra l'ha donat l'OCCRP, el projecte de periodistes especialitzats en la investigació de la delinqüència organitzada i la corrupció, que ha revisat milers de documents que acrediten el saqueig perpetrat.

