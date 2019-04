"Això és una conferència (de pau) i no pas un casament"

Si hi ha una cosa que intenten sempre els afganesos és quedar bé. L'Afganistan és en bona part un país de compliments i aparences. Potser per això el govern afganès va començar a afegir noms a la llista de persones que han d'anar a negociar amb els talibans aquesta setmana a Doha, la capital de Qatar. I nom rere nom ha format una delegació de, ni més ni menys, 250 persones. Els talibans ja han dit que, amb tanta gent, és impossible negociar res. "Això és una conferència [de pau, se suposa] i no pas la invitació a un casament", ha recordat el portaveu talibà, Zabihullah Mujahid.

Els talibans es negaven inicialment a asseure's a negociar amb el govern afganès, però finalment van cedir perquè esperen aconseguir un bon rèdit de les converses: entrar a formar part de l'executiu afganès. El que no esperaven és que el president Aixraf Ghani enviaria a Doha una llista tan llarga de persones, incloent-hi el seu predecessor al càrrec, el mític Hamid Karzai. Els talibans ja han anunciat que ells seran una delegació d'entre 25 i 30 persones i que, lògicament, no volen ser minoria. En altres paraules, que si Kabul envia 250 persones a Doha, ells no enviaran cap delegat. La pilota és ara a la teulada del govern afganès.

Les negociacions està previst que comencin aquest divendres i s'allarguin fins diumenge, si és que s'arriben a celebrar. Com era d'esperar, l'oposició s'ha llançat a la jugular del president afganès, al considerar que no té ni cap ni peus formar una delegació tan nombrosa. Fins i tot Atta Mohammad Noor, que és un criminal de guerra segons múltiples informes d'associacions de drets humans però que ara és el director executiu del partit fonamentalista afganès Jamiat-e-Islami, ha criticat la decisió de Ghani, malgrat que ell era un dels il·lustres convidats pel govern per negociar amb els talibans.

Mohammad Noor ja ha anunciat que ell no anirà a Doha. Karzai també ha declinat la invitació, i fins i tot també ho ha fet l'exministre d'Exteriors Ershad Ahmadi. "Prefereixo excloure'm voluntàriament per deixar lloc a altres persones", ha argumentat.

En els últims mesos els Estats Units han mantingut converses amb els talibans per intentar posar fi al conflicte que sacseja l'Afganistan des de fa gairebé quatre dècades. Faltava, però, que el govern afganès s'hi afegís. Ara la seva participació penja d'un fil.