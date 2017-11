Ajornada una execució per problemes amb les venes del condemnat

260x366 Fotografia de la fitxa policial del condemnat a mort. / REUTERS Fotografia de la fitxa policial del condemnat a mort. / REUTERS

L'estat nord-americà d'Ohio per als 2019 l'execució prevista per aquest dijous del pres Alva Campbell després que els botxins no poguessin trobar-li les venes per administrar-li la injecció letal. Aquesta és la tercera vegada en la història recent dels Estats Units que es deté una execució un cop començat el procediment.

Campbell, un home blanc de 69 anys, té un delicat estat de salut amb una malaltia pulmonar obstructiva crònica i els seus advocats havien advertit que l'execució podia generar problemes. També necessita un caminador per caminar i depèn d'una borsa de colostomia.

Els botxins del Centre Correccional del Sud d'Ohio (Lucasville) han tractat d'inserir línies intravenoses en els dos braços de Campbell i en una de les seves cames, però després de 25 minuts han decidit suspendre l'execució.

El governador d'Ohio, John Kasich, va reprogramar l'execució de Campbell per el 5 de juny del 2019. Campbell ja era un vell conegut de la Justícia quan va ser detingut el 1997 per un robatori a mà armada. L'home ja havia complert 20 anys de presó per assassinar un home en un bar el 1972, i des del 1992 gaudia de llibertat condicional.

Historial delictiu

Un cop detingut, Campbell va fingir patir una paràlisi corporal per ser traslladat als jutjats en una cadira de rodes. Un cop allà, va reduir a l'agent del xèrif que el custodiava i li va robar l'arma, conscient que una nova condemna significava cadena perpètua, encara que fos per robatori. Al pàrquing dels jutjats, Campbell va assaltar al jove Charles Dials, de 18 anys, que havia acudit a pagar una multa de trànsit.

Campbell va obligar Dials a conduir durant unes dues hores fins que va decidir matar-lo d'un tret a la cara. Va ser detingut després de l'assassinat i condemnat a mort un any després.