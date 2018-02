Al-Assad continua els bombardejos a Guta, malgrat la treva de l'ONU

No hi ha treva per a Guta i els seus habitants que, des de fa una setmana, han de conviure sota les bombes en l'ofensiva del govern contra l'últim bastió que se li resisteix just a les portes de la capital, Damasc. Les bombes han tornat a caure aquest diumenge, malgrat que el Consell de Seguretat de l'ONU va consensuar la nit anterior l'entrada en vigor "sense retards" d'un alto el foc de 30 dies per permetre l'entrada de l'ajuda humanitària i permetre l'evacuació dels ferits. De fet, l'ofensiva no ha parat i en les últimes hores s'han produït un centenar més de morts --una vintena avui- que s'afegeixen a les més de 500 i 2.300 ferits que l'Observatori Sirià de Drets Humans porta comptabilitzat des del diumenge passat.

Les forces gubernamentals sirianes han tornat a atacar la població civil en l'enfrontament amb el grup Exèrcit de l'Islam a la localitat d'Al Marsh, al sud-est de la regió de Guta, i al Moviment dels Llibres de Sham en Harasta, al nord-oest de l'enclavament rebel, segons l'ONG, amb seu a Londres.

En el camp diplomàtic, Angela Merkel i Emmanuel Macron han mantingut una conversa telefònic a tres amb el president rus, Vladímir Putin, el soci fidel del sirià Baixar al-Assad. A Putin l'han insistit en què utilitzi la seva influència sobre el règim de Damasc perquè aturi els atacs contra la població civil així com hospitals i centres mèdics. Però el cap del Kremlin ha justificat que la resolució de la treva exclou les accions contra els grups terroristes, una categoria que Al-Assad inclou als rebels de Guta.

En la mateixa línia s'ha expressat el cap de l'exèrcit de l'Iran, el general Maj Mohammad Baqeri, l'altre soci militar dels sirians, que han afirmat que l'ofensiva no cessarà fins que no acabin amb els "terroristes dels Front Nursra i altre grups" que controlen encara Guta i que, com a tal, no són l'objecte de l'alto el foc pactat al Consell de Seguretat.

Pel què fa a l'altre focus d'hostilitats vives, la treva decretada per l'ONU a tot el territori sirià tampoc ha tingut cap efecte a Afrin. Segons l'Observatori, les forces turques han pres 75 poblacions pròximes a la frontera, amb el que les tropes d'Ankara ja tenen el control de 132 quilòmetres.