Al-Assad continua usant gas sarín contra la seva població

“Una vegada i una altra obtenim la confirmació independent de l’ús que el règim sirià de Baixar al-Assad fa de les armes químiques. I, malgrat la publicació d’aquests informes independents, encara veiem alguns països que intenten protegir el règim”, va manifestar l’ambaixadora dels Estats Units a les Nacions Unides, Nikki R. Haley, que es referia al resultat de la investigació que l’ONU va fer públic dijous al vespre i en què responsabilitzava les Forces Aèries Sirianes de l’atac letal amb gas sarín que van perpetrar el 4 d’abril en un petit poble rebel de la província d’Idlib, al nord-oest del país, i que va deixar una vuitantena de morts, entre els quals diversos nens.

Després de la publicació d’aquest informe -elaborat per un comitè investigador creat l’any 2015 amb experts de les Nacions Unides i de l’Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques per determinar qui estava utilitzant armes químiques a Síria-, Haley va demanar al Consell de Seguretat que enviés un missatge clar en què sostingués que “l’ús de les armes químiques no seria tolerat”. A la petició de la nord-americana, van unir-s’hi els ambaixadors de França i del Regne Unit a l’ONU. “Ara és essencial una resposta internacional contundent perquè els responsables de l’atac passin comptes”, va declarar el britànic Matthew Rycroft, mentre que el seu homòleg francès, François Delattre, va dir que “la impunitat no és una opció”, a més de defensar la necessitat de fer justícia. De fet, el Consell de Seguretat té ara previst adoptar mesures contra el règim sirià. Abans, però, haurà de fer front a Rússia.

Rússia com a obstacle

Moscou és l’aliat més important d’Al-Assad i havia sostingut que el govern sirià no era responsable de l’atac químic de l’abril. L’ONU ja va demanar-li que no impedís una resolució en contra del règim de Síria. De fet, Rússia va donar suport a la posada en marxa de la investigació sobre aquells fets, però també ha criticat en multitud d’ocasions els experts que l’han dut a terme i, a principis d’aquesta setmana, va vetar una resolució del Consell de Seguretat que preveia prorrogar el mandat del comitè investigador. En la votació, va apuntar que abans volia conèixer les conclusions de l’informe. I, de moment, la investigació es donarà per acabada a mitjans de novembre si no hi ha cap acord abans que ho impedeixi i permeti prosseguir-la.

L’ús d’armes químiques es considera un crim de guerra. El 2013, després d’alguns atacs contra la població civil siriana atribuïts també a Al-Assad, un acord entre els Estats Units i Rússia va forçar Síria a comprometre’s a destruir el seu arsenal químic.

Tot i així, els experts de l’ONU també han responsabilitzat el règim sirià d’usar armes químiques en altres atacs el 2014 i el 2015, i han acusat l’Estat Islàmic d’haver-les fet servir també almenys una vegada durant la guerra de Síria.