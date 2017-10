Al Assad és el responsable de l'atac amb armes químiques de l'abril, segons l'ONU

El president de Síria, Baixar Al Assad, és el responsable de l'atac amb gas sarin que el passat 4 d'abril va matar 80 persones en una ciutat controlada per forces rebels al nord del país. Així ho conclou l'informe dels investigadors de l'ONU, que s'ha fet públic aquest dijous al vespre, segons la BBC.

"L'informe d'avui confirma el que ja sabíem de fa temps que era cert", ha afirmat l'embaixadora dels Estats Units a l'ONU, Nikki Haley. De fet, aquest mateix dijous, hores abans, el secretari d'Estat dels Estats Units, Rex Tillerson, havia advertit ja que en el futur de Síria "no hi ha cap paper per Al Assad".

El president sirià i la seva aliada Rússia han negat reiteradament des de l'abril estar darrere de l'atac mortal amb gas sarin del qual se'n van difondre imatges imatges devastadores arreu del món.