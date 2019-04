Al-Sissi modifica la Constitució per conservar el seu tron fins al 2030

El Parlament egipci votarà aquesta setmana dues esmenes constitucionals que permetran el president Abdel Fattah al-Sissi conservar la presidència del país fins al 2030. En un primer moment, el Parlament volia legislar per permetre que Al-Sissi estigués fins al 2034, però finalment la cambra alta ha reduït el termini aprovat.

Les modificacions consisteixen en augmentar el mandat presidencial de quatre a sis anys i en permetre que el president es pugui presentar a la reelecció. En aquest sentit, Al-Sissi ara podrà mantenir-se dos anys més al poder sense haver de passar per les urnes, fins al 2024 en comptes del 2022. I quan hagi de sotmetre's a l'escrutini popular tampoc tindrà gaires problemes: les eleccions del 2018 les va guanyar amb un 97,8% dels vots perquè no hi ha cap oposició real.

El president també ha aprofitat el canvi constitucional per atorgar-se el control del poder judicial i per tenir més influència sobre els militars. Al-Sissi està blindant el seu lideratge després de les revoltes a Algèria i el Sudan, que han fet caure dos règims autocràtics.

Votació dimarts

El president Al-Sissi sotmetrà la llei a una votació demà dimarts al Parlament, on pràcticament no hi ha cap veu dissident. Quan la llei sigui aprovada haurà de passar un referèndum el resultat del qual sembla previsible. "Tot el procés és un truc i el resultat se sap amb antelació", denuncia Khaled Dawoud, un dels pocs opositors al govern que queda a Egipte.

Dawoud és del partit de la Constitució, i juntament amb el Moviment Democràtic Civil es van mobilitzar per evitar que Al-Sissi modifiqui la Constitució. De moment, l'únic que han aconseguit és que detinguin deu opositors acusats de dissidència.

La setmana passada el president dels Estats Units, Donald Trump, es va reunir amb el seu homòleg egipci i va assegurar que "està fent una gran feina" i que "és un gran president", ignorant les contínues vulneracions dels drets humans que practica el govern d'Al-Sissi, segons informen organitzacions internacionals.