Al-Sissi és reelegit a Egipte amb una baixa participació

Tal com estava previst, el president Abdel Fattah al-Sissi governarà Egipte durant almenys quatre anys més després d’haver-se imposat amb claredat en les eleccions presidencials, d’acord amb els resultats oficiosos filtrats ahir per la premsa local. Els comicis han sigut qualificats de farsa per la premsa internacional i l’oposició, que no hi va poder presentar cap candidat i va fer una crida a la ciutadania a boicotejar-los. A banda d’Al-Sissi, a les paperetes només hi figurava el nom d’un candidat titella imposat pel règim. Les primeres estimacions indiquen que la participació va ser més aviat baixa, un cop per a la imatge del mariscal.

Tot i que la Junta Electoral anunciarà els resultats oficials dilluns, diversos mitjans oficialistes ja van divulgar algunes xifres. La televisió pública va informar que Al-Sissi havia obtingut el 92% dels vots, una xifra lleugerament inferior al 96% de fa quatre anys. Segons algunes informacions, aquesta reculada no s’explica per la popularitat del seu contrincant, sinó per l’elevat nombre de vots nuls. Per la seva banda, el diari Al-Ahram va quantificar en uns 23 milions de vots el suport del president, i la participació en un 41,5%, sis punts menys que als comicis anteriors.

“L’eliminació per part d’Al-Sissi dels cinc candidats seriosos a la presidència a través de la intimidació o l’arrest mostra que va més enllà de no acceptar la competició. Ni tan sols accepta una crítica educada”, sosté Michele Dunne, directora del programa del Pròxim Orient del prestigiós think tank Carnegie. “El fet que quatre dels cinc candidats -tres d’ells militars- provinguessin dels cercles tradicionals de poder és una prova que l’oposició a Al-Sissi està creixent fins i tot entre aquells que li donaven suport fa quatre anys”, afegeix. El mariscal és l’home fort del país des del cop d’estat del 2013 que ell va executar per deposar el govern electe dels Germans Musulmans.

Atès el clima de terror que regna als carrers d’Egipte, la participació electoral és l’únic indicador per mesurar la popularitat del president. Ara bé, les xifres oficials s’han d’agafar amb pinces perquè la Junta Electoral no és independent, i tampoc hi va haver missions d’observadors internacionals. Els corresponsals estrangers presents sobre el terreny van descriure col·legis electorals pràcticament buits, més enllà dels grups d’animació contractats pel govern per atraure els joves a les urnes. Aquests testimonis posen en dubte la xifra oficiosa de participació del 41,5%, si bé és difícil fer estimacions a partir de la percepció dels col·legis perquè els comicis es van desenvolupar en tres dies.

A més, cal tenir en compte que el règim va fer grans esforços per elevar la participació amb mesures que serien considerades il·legals en un país democràtic. Per exemple, nombroses informacions apuntaven que als barris humils es compraven vots a canvi de caixes amb productes com oli, sucre i arròs per valor de 3 a 8 euros. També es van registrar casos de treballadors traslladats a la força als centres de votació amb autocars, i promeses d’infraestructures en pobles amb una taxa més alta de participació. Davant l’impacte limitat de les mesures, l’últim dia la Junta Electoral va anunciar multes de 500 lliures (uns 22 euros) als ciutadans que s’abstinguessin.

Alguns analistes creuen que l’augment de la repressió dels últims mesos no està motivat per la debilitat del règim, sinó per la voluntat d’escapçar l’oposició abans de procedir a una esmena de la Constitució. Actualment, la carta magna limita el govern del president a dos mandats de quatre anys, la qual cosa obligaria Al-Sissi a abandonar el poder el 2022.

“Els acòlits d’Al-Sissi al Parlament ja van proposar reformar la Constitució abans, i probablement ho tornaran a fer els pròxims dos anys per tornar al model de presidència vitalícia vigent amb Mubàrak”, adverteix Dunne. El mariscal no es conforma a ser un president passatger, sinó que vol convertir-se en un nou faraó.