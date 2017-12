Almenys 40 morts en un atemptat suïcida contra una escola corànica a Kabul

Almenys 40 persones han mort i més de 30 han resultat ferides aquest dilluns en un atemptat suïcida a Kabul, capital de l'Afganistan, segons ha informat el ministeri de l'Interior del país.

L'atemptat s'ha produït cap a les 10.30 h, hora local (6.00 GTM) a l'interior d'una escola corànica, o madrassa, ubicada a l'àrea de Qala-e-Nazer, a l'oest de Kabul.

A l'edifici on s'ha ocasionat l'explosió també hi ha una mesquita i les oficines de la agència de noticies afganesa Sada-e-Afghan segons ha informat el portaveu del ministeri de l'Interior afganès, Nasrat Rahimi.

D'altra banda, el portaveu de la policia de Kabul, Basir Mujahid, ha assegurat, en declaracions a l'agència Efe, que l'atac anava dirigit contra la minoria musulmana xiïta, que és la que controla el centre cultural.

Segons ha explicat Mujahid, un insurgent ha fet detonar els explosius que portava a la primera planta del edifici, on s'estava celebrant un acte amb desenes de persones. "Després de la primera explosió se n'han produït dues més, ja que els terroristes havien col·locat diverses bombes casolanes prop de l'entrada de l'edifici", ha dit.

El portaveu policial també ha explicat que la majoria de les víctimes mortals, entre les quals hi ha dones i menors, s'han produït amb l'atac suïcida.

L'Estat Islàmic ha reivindicat l'atemptat a través de la web de propaganda Amaq, vinculada al grup jihadista, i ha afirmat que l'atac es deu al suport que rep el centre cultural per part de l'Iran. En el seu comunicat, el grup terrorista també ha assegurat que les bombes han provocat la mort d'un centenar de persones, encara que aquesta informació no ha sigut confirmada per fonts oficials.

Per la seva banda, un dels portaveus dels talibans, Zabihulah Mujahid, ha dit: "L'atemptat no té res a veure amb nosaltres".

Aquest és el segon atac terrorista a Kabul aquesta setmana, després de l'atemptat suïcida contra una oficina de la principal agència d'intel·ligència afganesa, en el qual van morir set persones aquest dilluns.

A més, a finals del mes de maig, la capital de l'Afganistan va patir el pitjor atemptat del país des del 2001 quan un camió carregat d'explosius va provocar la mort de 150 persones i més de 300 ferits.

Des que va acabar la missió de l'OTAN, el gener del 2015, Kabul ha perdut poder davant dels insurgents, ja que tan sols controla el 57% del país, segons l'inspector general per a la Reconstrucció d'Afganistan (SIGAR) del Congrés dels Estats Units.