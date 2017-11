Al món hi ha més mòbils que lavabos

Avui que se celebra el Dia Mundial del Vàter és un bon moment per recordar que el 2017 hi ha més gent que disposa de telèfon mòbil que no d'un lloc segur i higiènic per fer les seves necessitats. La falta de banys adequats i d'accés a l'aigua potable provoca morts, malalties i infeccions, pors i violència sexual. I per si algú creu que encara que el problema és menor o un estil de vida, també crea pèrdues econòmiques milionàries.

FONTS: GMS Intelligence, Water.org, Unesco, FAO, Banc Mundial

