Deu detinguts en una operació antiterrorista a França i Suïssa

Deu persones de entre 18 i 65 anys, entre ells dos parelles de germans, han estat detingudes aquest dimarts en una operació antiterrorista que s'ha dut a terme a França i Suíssa, segons fonts de la recerca citades pels mitjans locals. L'operació continua oberta.

Nou de les detencions han estat dutes a terme a França i una altra a Suíssa, segons fonts judicials consultades per l'agència Efe.

El diari 'Le Paresien' afegeix que alguns dels detinguts, inclosos diversos conversos a l'islam, eren coneguts pels serveis d'intel·ligència francesos per la seva radicalització.

Aquesta operació, que encara està oberta, s'ha dut a terme en el departament de Val de Marne, a l'est de la regió de París, així com a les ciutats de Menton i Aix en Provence. A Suïssa, la persona detinguda és una dona colombiana de 23 anys segons Reuters, que cita a la Oficina del Fiscal General Suïssa (OAG).

L'actuació policial d'aquest dimarts forma part d'una recerca que es va obrir al juliol per part de la secció antiterrorista de la fiscalia de París per "conspiració criminal per a una empresa terrorista", segons explica 'Le Parisien'.

Aquest mitjà afirma que els investigadors van interceptar "converses pertorbadores" sobre les intencions dels terroristes al país gal. A més 'Le Parisien' assegura que, segons les seves informacions, els terroristes tenien un pla d'atac per a la ciutat de Niça.

En aquest sentit, l'agència Efe explica que els investigadors havien identificat un individu a Suïssa que era molt actiu a la xarxa social Telegram, on intercanviava missatges amb persones que estaven a França. El detinguts parlaven de "projectes d'accions violentes" però sense concretar els detalls d'un possible atemptat, segons la informació de Efe.

Tot i que els arrestats estaven preparant un atemptat, les forces de seguretat franceses no han requisat ni armes ni explosius, tal i com apunta el canal BFMTV.

Fi de l'estat d'excepció

El passat 1 de novembre va finalitzar l'estat d'excepció decretat per l'ex president de la República, François Hollande, després dels atemptats que van ocórrer a París al novembre de l'any 2015.

Una mesura extraordinària que ha estat substituïda per la nova llei antiterrorista impulsada pel govern que dirigeix el president Emmanuel Macron.

Amb la nova legislació els prefectes, delegats del govern a les províncies franceses, podran seguir executant registres en domicilis sense una ordre judicial, encara que es limita l'horari dels mateixos.

A més, el govern també podrà demanar la vigilància de les comunicacions i les xarxes socials de algunes persones, exigir la identificació dels ciutadans i limitar els moviments de presumptes sospitosos de terrorisme.

Per contra amb aquesta llei antiterrorista el govern francès no tindrà la capacitat de ordenar la detenció d'un individu sense contar amb una ordre judicial prèvia.