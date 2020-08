Alarma a Noruega per un brot "greu" de coronavirus en un creuer

Les autoritats sanitàries de Noruega treballen a contrarellotge per controlar un brot “greu” de coronavirus sorgit en un creuer de la naviliera Hurtigruten, la primera que va reprendre l’activitat després de les restriccions pel brot de covid-19. De moment s’han confirmat 42 persones contagiades, de les quals 36 són membres de la tripulació.

El creuer Roald Amundsen va salpar de Tromsø el 24 de juliol en direcció a les illes Svalbard, a l’Àrtic, amb 177 passatgers i 158 membres de la tripulació a bord, i va tornar al mateix port set dies després. Segons la companyia, durant el viatge quatre treballadors es van trobar malament i van ser aïllats, tot i que l’empresa assegura que no presentaven símptomes que es poguessin associar amb el covid-19. Quan el creuer va tocar port divendres passat aquests quatre treballadors van haver de ser ingressats a l’hospital de Tromsø i van donar positiu a la prova del covid-19. L’empresa va fer el test a la resta de la tripulació i va ser llavors quan es va detectar el brot, ja que els resultats van confirmar que 32 treballadors més estaven infectats.

En resposta al brot, Noruega ha anunciat aquest dilluns que prohibeix els creuers amb més de 100 passatgers durant les pròximes dues setmanes.

Procedents de les Filipines

33 dels treballadors infectats són de les Filipines, i la resta són de nacionalitat noruega, alemanya i francesa. La principal hipòtesi de la companyia sobre l’origen del brot és que algun dels treballadors filipins ja estava contagiat abans d’embarcar.

Seguint la normativa noruega per contenir la propagació del virus, tots els membres de la tripulació procedents de l’estranger han de passar una quarantena abans d’embarcar, i els que arriben de fora d’Europa també han d’acreditar dos testos negatius abans de sortir del seu país. Durant el cap de setmana Hurtigruten va assegurar que l’empresa havia seguit rutines estrictes per prevenir la infecció, amb controls diaris a tots els treballadors i passatgers, però aquest dilluns ha hagut d’admetre que no havia seguit tots els protocols i que 16 treballadors filipins no havien fet els 10 dies de quarantena que requereix la llei abans d’embarcar. La policia noruega ha obert una investigació per determinar si la companyia ha incomplert l’actual normativa.

“Hem comès errors. Demano disculpes pel que ha passat. Assumim tota la responsabilitat”, ha dit el conseller delegat de la naviliera, Daniel Skjeldam, que ha anunciat que aturen tots els viatges programats a partir d’ara de manera indefinida, excepte els de la ruta regular pels fiords noruecs, entre Bergen i Kirkenes.

Primer cas, el 26 de juliol

“Una avaluació preliminar mostra que hi ha hagut errors en diversos dels nostres processos interns”, ha admès Skjeldam, que s'ha excusat dient que els responsables del vaixell no sabien que haurien d’haver informat els passatgers després que es confirmés la primera infecció. Segons mitjans noruecs, el 26 de juliol Hurtigruten ja va rebre la informació que un dels passatgers d’un creuer anterior –que havia fet la mateixa ruta entre el 17 i el 24 de juliol amb la mateixa tripulació– havia donat positiu, i les autoritats sanitàries van instar la companyia a notificar-ho a la resta de passatgers, uns 200, cosa que l’empresa no va fer.

La naviliera no va informar sobre el brot fins divendres a la tarda, quan va confirmar els dos primers contagis entre la tripulació, però en aquell moment molts dels passatgers ja eren fora de Tromsø.

Les autoritats noruegues van posar-se en contacte amb els gairebé 400 passatgers que havien viatjat tant en aquell creuer com en l’anterior i els van instar a fer deu dies de quarantena i fer-se el test de detecció. Entre els passatgers hi ha veïns d’una setantena de municipis de Noruega, i alguns d’ells també han viatjat a l’estranger. L’Institut Noruec de Salut Pública ha contactat els seus homòlegs d’Àustria, Alemanya, Dinamarca, Finlàndia, Letònia i Estònia per fer un seguiment de la situació.

A Tromsø, on segueix atracat el vaixell afectat, hi ha 47 passatgers en quarantena, dels quals de moment dos han donat positiu. Les autoritats sanitàries locals es mostren prudents i recorden que poden confirmar-se més contagis durant els pròxims dies.

El brot suposa un cop dur per a Hurtigruten, que va ser la primera naviliera a reprendre els creuers després de tres mesos aturats per la pandèmia i assegurava que era capaç de garantir totes les mesures de seguretat. Al juny Hurtigruten va tornar a engegar l’activitat, primer amb creuers per la costa noruega i més tard hi va afegir sortides des d’Alemanya.