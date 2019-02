Alemanya i França defensen un nou sistema per repartir els migrants rescatats al Mediterrani

Alemanya, França i set socis més de la Unió Europea, entre els quals no hi ha Espanya, aposten per recuperar un mecanisme per distribuir els migrants que es rescaten en vaixells al mar Mediterrani. Es tractaria, segons van apuntar ahir els ministres comunitaris de l’Interior reunits a Bucarest, d’un mecanisme temporal mentre no hi ha acord per trobar una solució consensuada per tots els estats membres per tancar una reforma del règim d’asil. Els governs que sí que donen suport a la iniciativa defensada per Alemanya són Portugal, Irlanda, Romania, Luxemburg, Holanda, Itàlia i Malta. Els nou països, però, arriben a una xifra insuficient per desplegar el compromís de repartiment, segons va admetre el secretari d’estat alemany d’Interior, Stephan Mayer.

Mayer va assegurar que es pretén distribuir els nàufrags rescatats pels diversos països de la Unió Europea “independentment d’on siguin rescatats, sigui davant la costa de Malta, Espanya, Itàlia o Grècia”. No obstant això, gairebé tots els vaixells de salvament continuen bloquejats als ports i diversos governs europeus com l’italià acusen les ONG de ser còmplices de les màfies de tràfic de persones, malgrat que no aporten dades ni donen cap solució per als immigrants que continuen intentant arribar a Europa des de Líbia amb embarcacions, molts dels quals perden la vida al mar.

Els socis comunitaris han fracassat i incomplert tots els compromisos signats per al rescat de persones que intenten creuar el Mediterrani des de les costes africanes. Els estats han anat reduint els pressupostos d’assistència marítima per centrar-se només en la defensa militar de les seves fronteres al mar, i els països de la riba mediterrània fins i tot s’han negat a donar refugi segur als vaixells de les ONG de rescat que intenten evitar que la fossa comuna en què s’ha convertit el Mediterrani esdevingui més gran. Recentment mig centenar d’organitzacions humanitàries han denunciat els obstacles que els estats imposen a les seves embarcacions, que mantenen atracades als ports i sense possibilitat de salpar per buscar nàufrags. Les diferències entre els 28 estats de la UE han dinamitat el repartiment de quotes dels immigrants arribats a Itàlia i Grècia i els han dut a incomplir les lleis de dret internacional. A l’horitzó hi ha les divergències per reformar el dret d’asil europeu.