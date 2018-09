Alemanya i Itàlia arriben a un acord per retornar sol·licitants d'asil

El ministre de l'Interior alemany, Horst Seehofer, ha anunciat aquest dijous que Berlín i Roma han arribat a un acord per retornar immigrants que siguin interceptats a la frontera alemanya i que, prèviament, hagin sol·licitat asil a Itàlia. "Acabo de saber que s'ha tancat l'acord amb Itàlia. Només ens falten les dues signatures: la del col·lega italià –Matteo Salvini– i la meva", ha dit el també president de la CSU, que espera que se segelli el pacte aviat. Durant la seva intervenció davant del Bundestag en el debat dels pressupostos per al 2019, el ministre de l'Interior ha qualificat d'èxit l'acord al qual s'ha arribat amb Itàlia i ha recordat que ja s'han signat documents similars amb altres estats membres de la Unió Europea. És el cas de l'acord al qual va arribar Alemanya amb Espanya i Grècia a l'agost per retornar-los immigrants en un període de 48 hores en cas que ja haguessin demanat asil allà.

Aquests acords formen part del compromís entre la cancellera Angela Merkel, de la CDU, i el ministre bavarès que, en principi, resol la disputa sobre la deportació de migrants que gairebé els divideix i fa caure el govern. Seehofer ha situat les respostes a la migració a nivell internacional i nacional com un dels temes de més importància i repercussió en els pressupostos.

Des de mitjans del 2014 han arribat més de 1,6 milions de migrants a Alemanya, fet que ha provocat tensions al país i ha donat ales al partit d'extrema dreta Alternativa per a Alemanya, que ha entrat al Parlament.