Alemanya començarà a retornar migrants a Espanya dissabte

A partir de dissabte, Alemanya podrà retornar a Espanya els migrants que ja van demanar asil en territori espanyol, segons un acord al qual han arribat els governs dels dos països. A més, la devolució dels estrangers es podrà fer en un termini de només 48 hores, una vegada hagin sigut retinguts a la frontera d’Alemanya amb Àustria. Així ho va anunciar ahir una portaveu del ministeri d’Interior alemany, que va afegir que Berlín i Madrid van rubricar l’acord dilluns passat.

El conveni forma part del “pla mestre” presentat pel ministre federal d’Interior alemany, el socialcristià Horst Seehofer, a inicis d’aquest estiu. Els plans de Seehofer, molt crític amb les polítiques migratòries de la cancellera Merkel, preveien acords bilaterals amb Espanya, Grècia i Itàlia per retornar migrants ja registrats als tres països de la perifèria europea, que suposen actualment la principal entrada d’estrangers. Les converses amb Atenes i Roma, però, encara continuen. Com va reconèixer ahir la mateixa portaveu del ministeri d’Interior, Eleonore Petermann, les negociacions amb els governs grec i italià són més complicades perquè allà “la pressió migratòria és més gran”.

“Les negociacions amb Espanya ja estan tancades -va dir la portaveu alemanya-. Saludem la disposició espanyola per cooperar”, va subratllar Petermann, que va qualificar les negociacions amb Madrid d’“exemplars” i va confirmar que el govern espanyol no ha exigit cap contraprestació per acceptar la devolució dels migrants.

Visita de Merkel

Des de la seva arribada al poder, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha ofert tot el seu suport en qüestions migratòries a Angela Merkel, el govern de Gran Coalició de la qual va travessar una greu crisi al juny per les diferències públiques entre la cancellera i Seehofer.

L’acord bilateral anunciat ahir és el primer entre Alemanya i un altre estat de la Unió Europea després de la crisi de govern federal de Berlín. La cancelleria alemanya va aprofitar a més ahir per anunciar que Merkel visitarà oficialment Espanya el cap de setmana vinent. La cancellera es reunirà amb Pedro Sánchez a la residència del president espanyol al Parc Nacional de Doñana.

Els dos mandataris abordaran oficialment “les relacions bilaterals i temes polítics europeus i internacionals”, però és evident que la gestió de l’anomenada crisi dels refugiats serà el principal tema de conversa i la raó fonamental per la qual Merkel va ara a Espanya. Merkel arribarà a territori espanyol l’11 d’agost, precisament el dia en què entra en vigor l’acord migratori bilateral entre els dos països. Es preveu, per tant, l’escenificació del suport incondicional de Sánchez a la cancellera. L’última visita de Merkel a l’estat espanyol va ser l’agost de l’any 2014, una visita que va deixar la mítica fotografia amb l’expresident Mariano Rajoy al Camí de Sant Jaume.

Victòria conservadora

L’acord entre Madrid i Berlín ha sigut interpretat per part de la premsa alemanya com una victòria de Horst Seehofer. El ministre d’Interior i polític conservador bavarès havia anunciat la seva intenció de rebutjar a les fronteres alemanyes els migrants ja registrats en altres estats de la UE en cas que no s’arribés a acords bilaterals amb els països de procedència. Per la seva banda, la cancellera Merkel, amb un to molt més conciliador que el seu ministre, es va oposar rotundament a les amenaces d’unilateralisme de Seehofer per apostar per convenis comunitaris per gestionar conjuntament l’arribada de refugiats a Europa.

Seehofer també va anunciar que primer arribaria a acords bilaterals amb altres governs europeus que, posteriorment, serien presentats a la resta de socis de la Gran Coalició. Així ha sigut amb l’acord tancat dilluns amb Madrid: en plenes vacances d’agost, els acords bilaterals migratoris no es poden presentar davant del gabinet de ministres de Merkel. Els socialdemòcrates de l’SPD sembla que, de moment, juguen un paper de comparsa pel que fa a les polítiques migratòries del govern federal.

Tot i haver aconseguit posar fi (de moment) a les disputes internes al si del seu govern, la qüestió migratòria molt probablement seguirà sent el principal condicionant de la política interna per a la cancellera Merkel. No en va, la ultradreta d’Alternativa per a Alemanya (AfD) continua amenaçant, a les enquestes d’intenció de vot, de convertir-se en segona força política del país. L’última projecció electoral atorgava un 17% dels vots a AfD, el mateix percentatge que rebria l’SPD.

Protesta a Itàlia per l’explotació laboral

Centenars de jornalers immigrants van manifestar-se ahir al sud d’Itàlia per protestar per la seva precarietat laboral, i van reclamar més seguretat a la feina després que 17 treballadors estrangers hagin perdut la vida en els últims dies en dos accidents de trànsit. Les víctimes tornaven dels camps on treballaven recollint fruita i hortalisses per només un euro per cada 100 quilos recol·lectats. Els manifestants portaven gorres vermelles, que normalment utilitzen per protegir-se del sol mentre treballen, i denunciaven que hi ha una veritable explotació. De fet, l’Observatori Placido Rizzotto, del sindicat FLAI, ha calculat que els jornalers treballen entre 8 i 12 hores cada dia i són transportats amuntegats en furgonetes que molt sovint no disposen de mesures de seguretat adequades.