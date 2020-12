Alemanya imposa el confinament dur amb rècord de morts i de contagis

Alemanya entra aquest dimecres en una nova fase de confinament estricte, en ple pic de la segona onada, amb 952 morts en un sol dia, la xifra més alta des de l'inici de la pandèmia. La cancellera Angela Merkel i els 16 governadors dels lands van anunciar diumenge el tancament de les escoles i tots els establiments que no siguin essencials almenys fins al 10 de gener. Des de mitjans de novembre els bars i restaurants estan tancats, però amb això no n'hi ha hagut prou per contenir la segona onada, que ja s'encavalca amb la tercera.

Per això, a partir d'avui s'han tancat tots els locals a excepció de supermercats, farmàcies i bancs.

Alemanya va tenir més èxit que molts països europeus a l'hora de mantenir el coronavirus sota control a la primera onada de la primavera, però la situació ara és molt diferent. L’Institut Robert Koch de Malalties Infeccioses ha xifrat el nombre de casos confirmats de coronavirus en 1.379.238, amb un augment de 27.728. El nombre total de morts a Alemanya és de 23.427. La mateixa Merkel va fer dimarts de la setmana passada un emotiu discurs en què advertia de la gravetat de la situació.

"Si el preu a pagar son 500 morts al dia, no és acceptable", va dir llavors la cancellera, aixecant aplaudiments al Bundestag. Però aquest dimecres, precisament, la xifra que mencionava Merkel ha quedat fins i tot superada pel nou rècord de casos diaris a Alemanya: 952 nous contagis registrats oficialment en les últimes 24 hores.



Els alemanys esperen l'autorització de la vacuna de Pfizer-BioNTech, desenvolupada per un laboratori del país encapçalat per dos científics d'origen turc, per començar la vacunació massiva. El ministre de Salut, Jens Spahn, ha dit que Berlín estarà en condicions de començar a vacunar entre 24 i 72 hores després que rebi l'autorització de l'Agència Europea del Medicament, previsiblement la setmana que ve.