Alemanya, en mans de mig milió de militants socialdemòcrates

Gairebé mig milió de persones, 463.723 militants dels socialdemòcrates per ser exactes, tenen en les seves mans el futur del govern d'Alemanya. Des d'avui i fins el 2 de març, el Partit Socialdemòcrata (SPD) sotmès a votació de les bases l'acord signat per la formació i el bloc conservador de la cancellera, Angela Merkel, per reeditar la Gran Coalició que ha d'acabar amb la paràlisi política des de les eleccions de finals de setembre. El resultat és vinculant però lligat a què la participació superi el 20% i es produeix una setmana després que Martin Schulz, candidat i líder del partit, dimitís un cop va rubricar el pacte de govern.

"¿L'SPD ha de ratificar el pacte de govern negociat amb la Unió Cristianodemòcrata i la Unió Socialcristiana (CDU / CSU)?", es llegeix a la papereta que els militants ha de retornar a la central del partit al costat d'una declaració jurada.

La consulta ha estat precedida de campanyes a favor i en contra de l'acord, en un SPD que es debat entre la por a perdre la seva identitat amb quatre anys més com a soci menor d'una coalició dirigida per la cancellera Merkel i la por a noves eleccions, en moments en que les enquestes auguren una baixada respecte els ja dolents del setembre. La presidenta designada de l'SPD després de la dimissió de Schulz, Andrea Nahles, està fent campanya activa per defensar l'acord al·legant responsabilitat per intentar un govern estable. La formació haurà de ratificar Nahles en un congrés extraordinari el pròxim 22 d'abril.

Per contra, al capdavant dels opositors a l'acord hi ha el cap de les Joventuts Socialdemòcrates (els Jusos), Kevin Kuhnert, que també recorre el país demanant el vot pel no, convençut que el partit necessita renovar-se a l'oposició.

Però el secretari general de l'SPD, Lars Klingbeil, ha advertit ue si no es reedita la gran coalició, Merkel triarà probablement el camí d'unes noves eleccions, no un govern en minoria, el que, segons les últimes enquestes, seria nefast per a els socialdemòcrates.

En l'acord de coalició el bloc conservador que formen la CDU i la CSU va fer concessions importants a l'SPD, tant en l'àrea política, amb importants inversions en polítiques socials i d'habitatge, com en el repartiment ministeris. L'SPD es va quedar amb sis carteres, entre elles tres ministeris claus -Exteriores, Finances i Treball i Afers Socials-, després d'haver tingut en les generals de setembre el seu pitjor resultat històric amb el 20,5% dels vots.

Hund als Parteimitglied? - Warum der GroKo-Entscheid der SPD wertlos ist https://t.co/QsQxIk8xr7 — BILD (@BILD) 20 de febrer de 2018

Polèmica per la inscripció d'una gossa a la consulta Si fa uns dies el diari 'Bild' va intentar atiar la polèmica a en obrir la seva portada amb el titular 'Els estrangers poden votar sobre el govern alemany, ja que l'SPD no exigeix tenir la nacionalitat alemanya per afiliar-se al partit, ha assegurat que va inscriure sense problemes una gossa com a militant. L'animal, de tres anys i nascuda a Mallorca, ha rebut ja la papereta de votació, segons el rotatiu sensacionalista. L'advocat Christian Schertz, que representa l'SPD, ha afirmat que l'acció del diari viola l'article 4.1. del Codi de la Premsa, que diu que els professionals han d'identificar correctament en les seves investigacions. "Que el periodista aporti dades falses sobre la seva identitat i el mitjà al qual representa no és compatible amb el prestigi i la funció de la premsa", ha argumentat Schertz.

Però ara els sondejos situen el partit per sota d'aquest mínim i l'última enquesta, realitzada per l'institut Insa i difosa ahir pel diari 'Bild', va situar per primera vegada a la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AFD) com a segona força (16 %), per davant de l'SPD (15,5%).

De forma paral·lela a la pèrdua de suports en els estudis demoscòpics, l'SPD ha guanyat militants i entre l'1 de gener i el 6 de febrer es van registrar 24.339 nous afiliats, amb el dubte de quants es van inscriure en resposta a la campanya llançada pels Jusos per reclutar nous camarades que votessin no a la gran coalició.

El popular diari 'Bild', el més llegit del país, ha emprès també una campanya per deslegitimar la consulta socialdemòcrata, la validesa ha ratificat el Tribunal Constitucional.

A punt de complir-se cinc mesos des de les eleccions generals, les mirades estan posades ara en el 4 de març, quan es coneixerà el resultat del referèndum. Les negociacions per reeditar la gran coalició es van fer necessàries després que fracassés l'intent de formar un tripartit, conegut com 'Jamaica', entre el bloc conservador de Merkel, el Partit Liberal (FDP) i Els Verds.

Aquest fracàs, precipitat per l'abandó sobtat pel FDP de la taula de negociacions, va acabar forçant al SPD a revisar la seva decisió de passar a l'oposició. El principal damnificat d'aquesta decisió va ser l'expresident del partit i candidat a la cancelleria a les generals de setembre, Martin Schulz, que va dimitir un cop acabades les negociacions.