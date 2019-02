Alemanya reclama al Líban l’extradició d’un general d’Al-Assad

Alemanya ha reclamat al Líban l’extradició del general Jamil Hassan, un estret col·laborador de Baixar al-Assad i responsable del temut departament d’Intel·ligència de les forces aèries de Síria, que segons informa Der Spiegel s’ha traslladat al Líban per sotmetre’s a una intervenció mèdica. Al juny el fiscal federal alemany va emetre una ordre de detenció internacional contra el general, acusat de crims contra la humanitat d’acord amb una denúncia presentada per refugiats sirians a Alemanya. Encapçalats per l’advocat Anwar al-Bunni, que té una llarga trajectòria com a defensor dels drets humans a Síria, han documentat com milers de sirians han estat torturats en centres de detenció sota la responsabilitat directa de Hassan, que és l’oficial d’intel·ligència del règim més veterà en actiu i se’l considera un dels militars més poderosos de Síria.

El portal de notícies libanès Al-Masdar va ser el primer a informar dijous que el general Hassan estava al Líban per fer-se un tractament mèdic, però les autoritats no ho han confirmat oficialment. Un dels principals aliats del règim de Baixar al-Assad és la milícia xiïta libanesa Hezbol·lah, que es creu que pot tenir el general sota la seva protecció. Al-Bunni ha explicat a Al-Jazira que es va assabentar a través de les seves fonts a Síria que el general estava en un hospital del Líban i que en va informar les autoritats alemanyes.

El general Hassan és un peix gros al règim de Damasc i s’ha destacat pel seu posicionament públic a favor de la repressió més dura des que van esclatar les protestes el març del 2011, en el marc de l’onada revolucionària del nord d’Àfrica i el Pròxim Orient. Els Estats Units també li han congelat els fons.

La decisió de la Fiscalia Alemanya indica que Berlín està disposat a anar més enllà dels gestos simbòlics per perseguir els autors de crims de guerra i contra la humanitat a Síria. El ministeri de l’Interior libanès, però, assegura que no ha rebut cap notificació de la Interpol per detenir el general. El president libanès Michel Aoun, que s’ha posat al costat d’Al-Assad, ha dit que no té constància que el general sigui al seu país.

Protegit per Hezbol·lah

És molt improbable que Hezbol·lah accepti entregar el general a les autoritats alemanyes, però Hassan haurà de viure sabent que Berlín està disposat, no només a amenaçar-lo, sinó a limitar els seus moviments. Síria no ha signat l’Estatut de Roma del Tribunal Penal Internacional i, per tant, els seus ciutadans no poden ser perseguits pel tribunal de l’Haia. A més la Xina i Rússia han fet ús del seu dret de veto al Consell de Seguretat de l’ONU per impedir la creació d’un tribunal internacional especial per a Síria.

I, a mesura que el règim s’imposa militarment, s’està preparant la seva rehabilitació internacional. Així, l’única esperança per als milions de víctimes de la repressió del règim sirià és avui a països com Alemanya i Suècia, on s’aplica el principi de jurisdicció universal per jutjar els crims contra la humanitat comesos arreu del món: la setmana passada dos militars sirians que vivien a Alemanya van ser detinguts. Però Alemanya no pot jutjar Hassan si no és al país.