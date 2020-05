Alemanya obre la porta a fer vacances més enllà de les seves fronteres

Saber si es podran fer vacances i si es podrà viatjar aquest estiu és una de les moltes incògnites que planteja la crisi del coronavirus, que deixarà tocada la indústria del turisme europeu. Alemanya, però, donava un bri d’esperança aquest dimarts obrint la porta al fet que els alemanys facin vacances més enllà de les seves fronteres, sempre que l'expansió del virus segueixi controlada.

Qui ha apuntat la possibilitat que hi hagi viatges d’estiu ha sigut el comissari federal de Turisme d’Alemanya, Thomas Bareiss, que dimarts va assegurar al diari Der Tagesspiegel que està mantenint converses amb diferents països per establir com i on es podrien fer les vacances. Segons Bareiss, si el virus segueix sota control, els alemanys podrien fer turisme d'interior però també podrien viatjar a països veïns que hagin experimentat un descens significatiu del nombre d’afectats pel coronavirus. El comissari assenyala que una de les opcions seria fer vacances a països propers als quals “es pot accedir amb cotxe”, com ara Àustria, Polònia, Bèlgica o els Països Baixos. Actualment, però, Alemanya segueix mantenint la prohibició d'anar a l’estranger fins a mitjans de juny.

L’impacte per a les Balears i les illes gregues

El turisme alemany representa una bona part del gruix dels visitants que cada any reben les illes Balears i les illes gregues i la seva absència aquest estiu deixaria molt malmeses les seves industries turístiques. Si fa unes setmanes semblava impossible que els alemanys passessin aquest estiu a Mallorca o Eivissa, les declaracions de Bareiss d’aquesta dimarts eren un mica més optimistes. “Jo encara no descartaria del tot altres regions d’Europa, com les illes Balears o les illes gregues”, afirmava Bareiss.

Les declaracions actuals de Bareiss contrasten amb les afirmacions que va fer a finals d’abril durant una entrevista a la televisió pública ZDF. Llavors va assegurar que era “bastant improbable” que els alemanys poguessin viatjar a Espanya o Grècia aquest estiu i que segurament s’haurien de quedar a Alemanya i fer vacances dins de la seva regió.

Que els alemanys puguin passar les vacances a les Balears depèn de les restriccions per viatjar que imposi Alemanya, però també les que estiguin vigents a Espanya quan arribi l’estiu. Aquest dimarts, la presidenta de les Balears, Francina Armengol, anunciava que el seu govern estava treballant “bilateralment” amb Alemanya per recuperar com més aviat millor rutes aèries que permetin l’arribada a les illes dels turistes alemanys amb les màximes garanties sanitàries. “Hem de ser capaços de restablir l’activitat abans que ningú perquè depenem del turisme més que cap altre territori”, reconeixia Armengol.

A l’espera de saber en què es materialitzen les converses entre Alemanya i les Balears, alguns lands ja treballen per reobrir els equipaments que els permetrien treure rendiment del turisme intern que podria marcar la temporada estival. Baviera, un dels lands més restrictius però també un dels més turístics, preveu reobrir les seves terrasses cerveseres el 18 de maig i ha establert el final de mes com la data per reobir els seus hotels. Amb tot, el sector turístic alemany ha advertit que el país no està preparat per “absorbir” les necessitats estivals dels ciutadans, un 75% dels quals fins ara optaven per marxar a l’estranger quan disposaven de més de cinc dies de vacances.

Alemanya fa un parell de setmanes que va començar el seu procés de desconfinament i avui Angela Merkel es reuneix amb els presidents dels lands per acordar quins són el pròxims passos que farà el país. Una de les qüestions que es tractaran serà la reobertura de l’hostaleria i la restauració i les mesures a prendre en matèria de turisme.