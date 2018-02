Alerta per l'ús de les 'nenes bomba'

Nens i nenes són utilitzats en combats en almenys 18 conflictes militars, malgrat que tots els països on s'han detectat han ratificat el protocol que prohibeix explícitament enviar a lluitar els menors de 18 anys. L'ús de nens soldats o amb feines subsidiàries dins de milícies armades o exèrcits regulars ve de lluny però l'organització britànica Child Soldiers International alerta que cada cop són més les criatures obligades a ser "bombes humanes". La tendència afecta sobretot les nenes, perquè en general aixequen menys sospites i és més fàcil camuflar-se entre la població civil per atemptar contra els objectius marcats.

La situació és especialment greu al nord-est de Nigèria, on els jihadistes de Boko Haram obliguen dones i nenes a fer-se esclatar bombes a mercats i carrers. El grup sectari, en actiu des del 2009, perpetra constants segrestos per reclutar nova mà d'obra per a la seva guerra contra l'estat nigerià. Les dones són utilitzades com a falses suïcides, però també per a feines domèstiques o esclaves sexuals dels guerrillers, tal i com han explicat les que han aconseguit escapar. Els homes i nens es destinen majoritàriament a la batalla directa i els menors a la vigilància.

- 167 countries ratified OPAC

- 30 have not

- 85 nations criminalise child recruitment

- 23% of states still recruit under18s into militaries



Child Soldiers World Index - the first global resource on child recruitment https://t.co/wL5JWSTQyv #OPACturns18 #dataviz #PressRelease — Child Soldiers International (@ChildSoldiersIn) 21 de febrer de 2018

A la llista de països on s'ha detectat menors soldats des del 2016, hi ha Colòmbia, l'Índia, el Pakistan, l'Afganistan, les Filipines, Birmània, el Iemen, l'Iraq, Síria, així com diverses nacions africanes com Somàlia, Nigèria, el Sudan o Líbia. En diversos d'aquests casos, les forces armades nacionals, i no només grups terroristes o guerrilles, estan acusades d'emprar a menors.

"L'abús sexual, físic i psicològic dels infants en conflictes segueix sent sorprenentment freqüent", denucia Child Soldiers International. L'ONG ha recordat que, a més de ser utilitzats com a soldats, els menors segueixen sent víctimes de segrestos, detencions i tortures en diverses guerres.

El Protocol Facultatiu de la Convenció sobre els Drets del Nen relatiu a la participació dels nens en conflictes armats va ser aprovat al maig de l'any 2000 i va entrar en vigor el febrer del 2002. Entre altres coses, el tractat compromet als signants a no enviar a menors de 18 anys als camps de batalla. Per ara, 167 països han ratificat el tractat, mentre que altres dotze l'han signat, però no ha completat la seva ratificació.

A Europa hi ha països signats de tots els acords internacionals que vetllen pels drets de la infància que encara recluten menors de 18 anys, tot i que en cap cas són utilitzats per al combat. França, Bèlgica, els Països Baixos, Àustria i Alemanya accepten voluntaris a partir dels 17 anys, mentre que al Regne Unit l'edat mínima per allistar-se a una escola és de 16 anys. També el Canadà i els Estats Units, Mèxic o Austràlia tenen menors d'edat dins de les acadèmies de les seves forces armades però sense participar en accions militars.