Alerta per un paquet sospitós en un mercat nadalenc de Potsdam

La policia alemanya ha ordenat aquest divendres l'evacuació d'un mercat nadalenc de Postdam, a l'oest de Berlín, després de detectar un paquet sospitós. La zona afectada, un ampli espai al centre de la ciutat, ha quedat acordonada mentre equips d'artificiers procedien a inspeccionar l'objecte. Segons les primeres informacions, aquest objecte ha resultat ser un artefacte explosiu que no tindria detonador i hauria estat desactivat pels agents.

Segons l'agència Reuters, que cita fonts de la policia local, el paquet hauria estat entregat en una farmàcia propera al mercat. L'artefacte, segons va informar Karl-Heinz Schroeter, ministre de l'interior de l'estat de Brandenburg, a la premsa seria un cilindre metàlic, ple de claus i cables. No s'ha esclarit si el dispositiu portava explosius. "No sabem encara si es tracta d'un dispositiu que podria haver explotat o d'una prova falsa", ha dit Schroeter.

El ministre ha indicat que l'àrea quedarà tancada mentre la policia investiga si hi ha altres paquets a la zona. "Estem en procés de continuar la nostra investigació... És possible que es lliuressin altres paquets aquí als voltants del mercat de Nadal. Volem assegurar-nos que ningú corre cap perill".

Els mercats de Nadal han obert aquesta setmana a tot Alemanya amb fortes mesures de seguretat després de l'atemptat jihadista de l'any passat a Berlín, en què van morir 12 persones atropellades per un camió. El nombre d'agents de policia i guardes privats en aquestes instal·lacions s'ha multiplicat, així com la disposició de blocs de formigó i altres elements físics per impedir que puguin irrompre al mercat vehicles pesats.