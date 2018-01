Alerta de tsunami a la costa oest del Canadà i els Estats Units

Un terratrèmol de 8,2 graus de magnitud en l'escala de Richter ha sacsejat aquest dimarts l'illa de Kodiak, a Alaska (Estats Units), i ha provocat un avís de tsunami per a tota aquesta zona del Pacífic, segons ha informat el Centre Geològic dels Estats Units (USGS).

El tremolor s'ha produït cap a les dotze de la nit d'aquest dilluns (hora local), les deu del matí d'aquest dimarts a Catalunya. L'epicentre del sisme s'ha situat a 278 quilòmetres al sud-est de la ciutat de Kodiak, a l'illa del mateix nom, i a 10 quilòmetres de profunditat.

Tue Jan 23 10:07:47 UTC 2018 event picture pic.twitter.com/qeKKqFTysB — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) 23 de gener de 2018

El fort terratrèmol ha motivat un avís de tsunami, que ha estat emès pel Centre d'Alerta de Tsunamis del Pacífic (PTWC) per a les costes canadenques del Pacífic i les d'Alaska. Hawaii i el litoral nord-americà fins a la frontera amb Mèxic també es troben en alerta, tot i que el risc allà és moderat. El PTWC ha advertit que les onades del tsunami podrien "impactar a Hawaii" cap a les quatre de la matinada. Les tres de la tarda, hora catalana.

Les autoritats japoneses han assegurat que és poc probable que el tsunami arribi a les seves costes, a l'altra banda del Pacífic.

El PTWC ha demanat que les persones que es trobin a les àrees afectades per l'alerta busquin zones elevades i s'allunyin de la costa, on podrien produir-se inundacions acompanyades de corrents de risc per als vaixells i barques.

Live pictures show how a #tsunami alert has been issued after a 7.9-magnitude earthquake was recorded off the coast of Alaska in the US https://t.co/aluEeInx4z pic.twitter.com/qZ0A33sF1L — BBC News (World) (@BBCWorld) 23 de gener de 2018