Almenys 10 morts en el desbordament d'un torrent en un parc natural del sud d'Itàlia

El desbordament d'un torrent el sud d'Itàlia provocat per una forta pluja ha deixat almenys 10 excursionistes morts a la gola del Raganello, a Calàbria. Les víctimes estaven en dos grups i el balanç encara és provisional després que aquest matí s'hagin trobat amb vida tres joves d'entre 21 i 23 anys que s'havien donat per desapareguts i que estaven acampats en un lloc sense cobertura. Un amic ha comunicat a través de Twitter a la policia que estaven bé. Onze persones més han sigut hospitalitzades.

Una de les víctimes mortals era un experimentat guia local, Antonio De Rasis, que durant anys ha acompanyat excursionistes al torrent. La resta són cinc homes i quatre dones que també han sigut identificats. Protecció civil ha desmentit la xifra d'onze morts de què s'havien fet ressò alguns mitjans. Però autoritats i equips de salvament alerten que encara és aviat per tenir un balanç final. "Som molt cautelosos", ha dit al diari 'La Repubblica' Paola Galeone, prefecta de Cosenza. Els serveis d'emergència sabien que hi havia dos grups de 18 excursionistes cadascun al torrent, però no saben si hi podria haver més persones al marge de les sortides col·lectives que organitzen empreses d'esports d'aventura.

Durant tota la nit han continuat les feines de recerca i rescat. El rierol està amagat entre gorges i barrancs i hi ha moltes zones de difícil accés. També participen en l'operatiu helicòpters, en una cursa contra el temps per trobar més supervivents. Fins i tot a l'estiu, les temperatures al fons de la vall són baixes.

El lloc dels fets està situat dins el parc nacional de Pollino. Les gorges del riu Raganello formen part d'un congost de 13 quilòmetres de longitud. A l'estiu és una zona molt visitada per turistes, però no és habitual que hi hagi riuades en aquesta època.