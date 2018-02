Almenys 29 dones detingudes per treure's el vel als carrers de l'Iran

El 27 de desembre Vida Movahed, una dona iraniana de 31 anys, es va enfilar en una caixa de llum d’una avinguda del centre de Teheran, i, durant uns minuts, va onejar el seu vel lligat a un pal, mostrant els seus cabells nus davant els vianants. Immediatament la van detenir.

Setmanes després, la protesta de Movahed en contra de la llei que obliga les dones iranianes a portar el vel islàmic s’ha estès a gran part del país. Segons ha informat una agència governamental, almenys 29 dones han estat detingudes per les forces de seguretat per sumar-se a aquesta onada de reivindicació. “Estem lluitant en contra del símbol més visible d’opressió”, ha reiterat la periodista iraniana Masih Alinejad, portaveu de la campanya 'My stealthy freedom' ['La meva llibertat clandestina'], que des de Nova York defensa el dret de les iranianes a decidir si volen portar vel. “Hem dit prou. Al segle XXI, volem ser nosaltres mateixes”, ha afegit. Aquest moviment, que Alinejad considera “la veritable cara del feminisme”, ha coincidit –i, en gran part, ha avivat– amb les protestes contra el règim dels aiatol·làs.

La Fiscalia General de l'Iran, però, ha preferit minimitzar-ne la importància. Mohamad Yafar Montazerí ha assegurat que aquest moviment “infantil” és degut a una certa “ignorància” i a “una estimulació de sentiments” impulsada des de “fora del país”.

Des de la revolució del 1979 i la consegüent instauració de la República Islàmica dels aiatol·làs, cobrir-se els cabells amb un vel islàmic en espais públics és obligatòri per a les dones majors de nou anys. També ho és portar roba llarga i folgada. No complir aquestes normes comporta represàlies.

Les dones represaliades per treure’s el vel al carrer se sumen als més de 8.000 manifestants que, segons l’oposició, han estat detinguts des de l’inici de les protestes.