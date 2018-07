Almenys dos morts i 12 ferits en un tiroteig en un restaurant a Toronto

Almenys dues persones han mort i 12 més han resultat ferides en un tiroteig en un restaurant de Toronto, al Canadà, aquesta matinada. L'autor dels trets també ha mort, segons ha informat la policia local.

"Catorze víctimes han rebut trets amb arma de foc. Una dona adulta ha mort", ha indicat a primera hora la policia a Twitter. Hores més tard s'ha conegut que una de les persones ferides també havia mort.

La unitat d'homicidis està investigant els fets que s'han produït aquesta matinada al barri de Riverdale de Toronto, la ciutat més gran del Canadà.

Els testimonis han explicat que han sentit una vintena de trets i que, ràpidament, s'ha desplaçat a la zona un gran dispositiu mèdic i de seguretat.

De moment, no es coneixen les causes de l'atac i no es descarta cap hipòtesis.