Almenys 37 morts en un incendi en un centre comercial al sud de les Filipines

Les autoritats filipines han informat aquest diumenge de la mort de 37 persones que van quedar atrapades per un incendi ahir a l'interior d'un centre comercial a la ciutat de Davao, al sud del país.

El vicealcalde de la ciutat, Paolo Duterte, va dir que el cap de l'Oficina de Protecció d'Incendis (BPF, per les sigles en anglès) li va confirmar que no hi havia cap opció de trobar amb vida les persones desaparegudes. "Resem per ells. Fa una estona el comandant sobre el terreny de BPF m'ha anunciat que les opcions de sobreviure són zero", ha dit Duterte, fill del president del país, Rodrigo Duterte, al seu compte de Facebook.

Al missatge, el vicealcalde hi va adjuntar els noms dels 37 desapareguts. La majoria eren treballadors d'un centre telefònic d'atenció al client que operava les 24 hores del dia en l'última planta de l'edifici, segons la televisió ABS-CBN.

Una macrobotiga de mobles

El foc es va declarar dissabte al matí a la tercera planta del centre comercial NCCC, on sobretot es venien mobles, i seguia cremant a primera hora de diumenge, va afegir el canal. De moment, es desconeixen les causes de l'incendi.

El president filipí va transmetre als familiars dels desapareguts les nul·les esperances de trobar-los amb vida durant una visita ahir a la nit al centre comercial de Davao, ciutat on resideix, de la qual va ser alcalde prop de dues dècades i de la qual ara la seva filla és l'alcaldessa i el seu fill, primer tinent d'alcaldia.

La pèrdua humana de la tragèdia se suma als més de 180 morts que les inundacions van deixar ahir al sud de Filipines, la majoria a l'illa de Midanao.