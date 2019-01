Almenys 15 infants, la majoria nadons, moren de fred a Síria

Almenys 15 infants han mort de fred a Síria durant aquest últim mes. La majoria eren nadons: tenien menys de quatre mesos i un només feia una hora que havia nascut. Ho ha denunciat aquest dimarts a través d'un comunicat Unicef, que ha recordat que les baixes temperatures, però sobretot la manca d'assistència mèdica i de recursos deguda a la guerra que sacseja el país des del 2011, són claus per entendre aquestes morts.

"El fred extrem i la manca d'atenció mèdica per a les mares abans i durant el part i per als nounats han empitjorat les condicions que ja de per si són terribles per als nens i les seves famílies", ha recalcat Geert Cappelaere, director regional d'Unicef al Pròxim Orient i al nord de l'Àfrica.

Infants sense refugi

L'organisme de l'ONU ha explicat que dels 15 nens morts, vuit han perdut la vida al camp de desplaçats de Rukban, situat a la zona fronterera entre Síria i Jordània, o n el 80% dels 45.000 refugiats són dones i criatures.

Els altres set infants van morir després de fugir de la localitat de Hayin, a la vora de la frontera siriana amb l'Iraq, on les Forces Democràtiques de Síria, una aliança liderada pels kurds, lluiten contra els nuclis restants de l'autoproclamat Estat Islàmic. "Des del mes de desembre, els enfrontaments violents han obligat a fugir [d'aquesta zona de l'est del país] unes 10.000 persones", ha apuntat el mateix Cappelaere. Degut a la manca de refugi i a la inexistència de vies segures per fugir, passen dies i dies a cel ras, intentant combatre el fred i sense cap tipus de subministrament bàsic.

Davant aquest nou i esfereïdor episodi, Unicef ha tornat a fer una crida a "totes les parts implicades en el conflicte" perquè facilitin l'assistència mèdica amb l'objectiu de salvar les vides dels sirians. Tant d'aquells que fugen dels enfrontaments de Hayin, com d'aquells que malviuen en el campament de desplaçats de Rubkan, com "de tots aquells que encara pateixen la guerra en altres llocs de Síria".