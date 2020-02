Almenys 10 infectats de coronavirus en un creuer amb 3.711 persones a bord al Japó

El Diamon Princess, un creuer de luxe amb 3.711 persones a bord, està varat al port de Yokohama, al Japó, després que aquest dimecres s'hagi confirmat que nou passatgers i un membre de la tripulació estan afectats de coronavirus. Aquests casos són els que s'han confirmat fins ara de les 31 primeres anàlisis de control de la malaltia que s'han completat al vaixell, així que és possible que el nombre d'infectats augmenti.

Els portadors del virus són tres japonesos, tres hongkonguesos, dos australians, un nord-americà i un tripulant filipí. Tots ells han sigut traslladats a hospitals a terra ferma, mentre que la resta de passatgers i tripulació s'enfronten ara a una quarantena de 14 dies a bord del vaixell.

El ministre de Sanitat japonès, Katsunobu Kato, ha dit que de moment s'han practicat 237 tests del virus a bord del creuer, però no ha especificat si s'analitzarà tothom o només els que presentin símptomes. El vaixell va quedar aturat al port japonès dilluns passat, quan es va saber que un passatger de Hong Kong que hi havia viatjat a finals de gener havia contret el virus poc després de tornar a casa. Segons ha pogut saber el diari The Guardian, que ha contactat amb ciutadans britànics a bord del creuer, tots els passatgers estan tancats a les seves habitacions i no poden establir cap contacte directe entre ells.

651x366 Guardacostes japonesos traslladant els deu infectats del vaixell a l'hospital / JIJI PRESS / EFE Guardacostes japonesos traslladant els deu infectats del vaixell a l'hospital / JIJI PRESS / EFE

Hong Kong i Taiwan restringeixen el trànsit amb la Xina

També aquest dimecres s'ha prohibit el desembarcament dels més de 1.800 passatgers d'un altre creuer, en aquest cas a Hong Kong, després que diverses persones a bord mostressin símptomes similars als de la malaltia. El vaixell venia de Taiwan, on se li havia denegat l'entrada. Els dos territoris, que tenen una relació política complicada amb la Xina, estan limitant el trànsit amb el país continental amb l'epidèmia com a rerefons. Taiwan ha confirmat que es denegarà l'entrada a l'illa als residents a la Xina a partir d'aquest dijous, mentre que a Hong Kong s'ha imposat una quarantena de dues setmanes per als que arribin de territori xinès i s'han tancat dues terminals de creuers.

El govern semiautònom de Hong Kong també ha clausurat algunes vies de pas que connecten amb la Xina sota pressió de col·lectius i sindicats de metges que demanaven mesures per contenir l'avenç del virus. Les autoritats han confirmat 21 casos a l'excolònia britànica, amb una mort aquest dimarts que s'ha convertit en la segona víctima del virus fora de la Xina continental. La primera va ser a les Filipines. Les companyies aèries nord-americanes United Airlines i American Airlines han dit aquesta setmana que suspendran tots els seus vols a Hong Kong.

651x366 Treballadors sanitaris de Hong Kong manifestant-se aquest dimecres a l'excolònia britànica / JEROME FAVRE / EFE Treballadors sanitaris de Hong Kong manifestant-se aquest dimecres a l'excolònia britànica / JEROME FAVRE / EFE

Malgrat la protesta sindical, la dirigent hongkonguesa Carrie Lam ha deixat tres passos fronterers oberts amb la Xina per evitar la polèmica amb el govern de Xi Jinping. El clima de confrontació recent entre la societat civil de Hong Kong i la Xina segueix present en les relacions entre els dos territoris.

Amb la mort del ciutadà hongkonguès, les víctimes a nivell global ja arriben a 493, gairebé totes a la Xina, mentre que els casos d'infecció confirmats són 24.597 estesos entre 28 països i territoris diferents. A la regió de Hubei, epicentre de l'epidèmia, es concentren 479 de les víctimes mortals i 16.678 dels infectats, i les autoritats de la seva capital, Wuhan, han convertit aquest dimecres vuit edificis en hospitals per donar resposta a la crisi. Dimecres diversos països occidentals continuaven evacuant els seus ciutadans d'aquesta regió xinesa.