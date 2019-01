Almenys 15 morts en un accident d'un avió de càrrega a l'Iran

Almenys quinze persones han mort i una altra ha resultat ferida després que una avió de càrrega s'hagi estavellat aquest dilluns a prop de la ciutat de Karag, a l'oest de Teheran, tal com ha informat l'Organització de Medicina Forense de l'Iran.

L'accident ha tingut lloc quan l'aparell, un Boeing 707, ha hagut de fer un aterratge d'emergència per "problemes tècnics" a l'aeroport Fath de Karag. El pilot, segons han apuntat les autoritats, no ha pogut controlar l'avió a la pista, que s'ha incendiat després d'estavellar-se contra un mur de l'aeroport adjacent a una zona residencial –on no s'han registrat víctimes, ja que a l'habitatge afectat no hi havia ningú.

540x306 Imatge de l'avió sinistrat poc després de l'accident. / REUTERS Imatge de l'avió sinistrat poc després de l'accident. / REUTERS

Segons un comunicat de l'exèrcit iranià, a l'avió, que transportava carn des de la ciutat de Bixkek, hi viatjaven 16 persones. Per tant, només hi ha un supervivent: un enginyer de vol que ara està hospitalitzat en estat crític, segons ha confirmat el portaveu de l'Organització d'Emergències del país, Mojtaba Jaledí.

Fins ara, 10 dels morts ja han sigut identificats i els experts continuen treballant per conèixer la identitat de la resta. Tots els cadàvers han sigut traslladats al centre de medicina forense de la província d'Alborz.