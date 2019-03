Al-Shabab deixa almenys 29 morts i 60 ferits en un atemptat amb cotxe bomba a Somàlia

L'explosió d'un cotxe bomba a Mogadiscio ha causat la mort d'almenys 29 civils i 80 ferits la nit d'aquest dijous. La milícia jihadista Al-Shabaab, afiliada al Daeix, ha reivindicat l'atemptat. L'atac terrorista tenia com a objectiu l'Hotel Maka Almukrama, freqüentat per funcionaris del govern somali i situat en un dels carrers més cèntrics i transitats de la capital. Els terroristes han intentat entrar l'hotel però no han pogut perquè la porta ha quedat destruïda en l'explosió. S'han atrinxerat en un edifici proper des d'on han disparat a la policia i als serveis d'emergència. Poc després ha explotat un altre artefacte a un quilòmetre de distància.

El grup terrorista encara controla l'hotel. "El govern ha intentat entrar tres vegades a l'edifici, però els hem rebutjat. Seguim controlant l'hotel", ha dit a Reuters Abdiasis Abu Musab, portaveu d'Al-Shabaab.

Molts residents de la ciutat s'han acostat a la zona de l'atemptat per tenir notícies dels seus familiars. Les autoritats han hagut de disparar a l'aire en repetides ocasions per controlar la multitud.