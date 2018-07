Almenys 50 morts per l'onada de calor que afecta el Canadà

Les autoritats del Quebec han confirmat aquest divendres que almenys 50 persones han mort durant l'última setmana a causa de l'onada de calor i humitat extremes que ha patit la regió. Un portaveu del ministeri de Salut Pública del Quebec ha revelat aquesta xifra en declaracions a mitjans de comunicació locals. La majoria de morts, fins a 28, han tingut lloc a la ciutat de Mont-real, la més poblada del Quebec, segons han explicat les autoritats sanitàries de la ciutat. La resta de morts han passat en regions del sud de Mont-real.

Precisament aquest divendres el servei meteorològic del Canadà ha anul·lat l'alerta de calor extrema que es mantenia al Quebec des de feia una setmana, gràcies a l'arribada d'un front amb més aire fred i sec. Les autoritats han advertit que, tot i que l'onada de calor ha començat a remetre, encara hi podria haver noves morts relacionades amb les temperatures extremes per l'efecte acumulatiu de la calor.

Els meteoròlegs preveuen que les temperatures es redueixin a una màxima de 25 graus centígrads i que la sensació tèrmica es quedi en 31 graus. Durant la pitjor etapa de l'onada Mont-real va assolir la temperatura rècord de 36,6 graus i una sensació tèrmica propera a 45, unes màximes que les autoritats sanitàries deien que eren perilloses per a les persones amb dificultats respiratòries i malalties cardíaques. També han assenyalat que la majoria de morts eren homes d'entre 53 i 80 anys d'edat que no tenien aire condicionat a casa.

Per fer més fàcil la situació, Mont-real ha habilitat 19 edificis públics com a "centres de refrigeració" per a qui necessiti un refugi temporal.