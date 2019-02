Detenen una dona per un incendi a París que ha causat almenys 10 morts

“Deu haver calat foc al meu pis per venjar-se”, explicava ahir a 'Le Parisien' un veí del número 17 bis del carrer Erlanger de París, que dimarts a la matinada va patir un devastador incendi que va deixar 10 persones mortes i 37 de ferides, entre les quals vuit bombers. L’home, bomber de professió, la nit anterior havia tingut una discussió amb una veïna de replà que tenia la música massa forta a casa seva.

El veí va trucar a la policia, però li van dir que no era una emergència i que marxés de l’immoble si no volia sentir soroll. “Vaig creure que l’havien detingut i vaig tornar, però me la vaig trobar cara a cara a les escales. La policia havia marxat. Després que se n’anessin, ella havia intentat tombar la meva porta i la meva finestra. Un veí em va dir que havia posat paper i llenya a la meva porta. Quan me la vaig creuar em va desitjar bona sort dient que jo era bomber i que m’agraden les flames. Llavors vaig sentir la pudor de cremat”.

La policia no va confirmar aquest relat, però sí que va informar que els indicis apuntaven a un incendi deliberat i que s’havia detingut una dona de 40 anys, veïna de l’immoble, com a possible autora del foc. La dona hauria intentat cremar també un cotxe i una paperera un cop va ser al carrer, i segons alguns testimonis, estava beguda quan va ser detinguda. El fiscal general de París, Rémy Heitz, va explicar que la detinguda “té un historial psiquiàtric” i que “va discutir amb els veïns i va calar foc” a l’edifici.

Rescatats de les cornises

Les flames, iniciades al setè pis de l’immoble, es van propagar amb una gran velocitat i van sorprendre molts veïns mentre dormien. “Hi havia foc per tot arreu”, deien els testimonis. Les flames sortien dels pisos setè i vuitè i molts veïns van sortir a les finestres intentant fugir del foc, però tenien més de 20 metres de distància fins al terra. Molts altres es van refugiar al terrat de l’edifici, a sobre del vuitè pis.

Uns 250 bombers van treballar en l’extinció del foc i van haver d’escalar per les façanes per aconseguir rescatar més d’una cinquantena de persones que eren al terrat i a les cornises de les finestres. El foc no va poder ser controlat fins a primera hora del matí.

L’edifici afectat, construït als anys 70, és a l’oest de la capital francesa, a prop del Bois de Boulogne, un dels pulmons verds de la ciutat, que també ha quedat afectat. L’incendi va obligar a evacuar altres blocs adjacents per precaució.

L’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, va declarar que la capital francesa “està de dol” pel “terrible balanç” de morts que ha deixat aquest incendi.

El president de la República, Emmanuel Macron, també s'ha manifestat a través de Twitter per expressar el seu condol als familiars de les víctimes i agrair la feina del cos de Bombers.

Els fets han tingut lloc només un mes després d' un altre incendi al centre de la capital francesa, provocat per una explosió de gas que va matar quatre persones.