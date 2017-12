Almenys 12 persones moren a Nova York en el pitjor incendi dels últims 27 anys a la ciutat

El barri del Bronx, a Nova York, ha viscut aquest dijous un dels pitjors episodis de la seva història recent després que un incendi en un habitatge hagi provocat la mort d'almenys 12 persones, segons les dades facilitades per l'alcalde de la ciutat, Bill de Blasio.

Les autoritats no descarten que el nombre de víctimes mortals augmenti en les pròximes hores, ja que hi ha quatre persones que es troben en estat greu.

L'incendi es va registrar a la planta baixa d'un edifici de l'avinguda Prospect del Bronx, a l'altura del carrer 187, sobre les 19.00 h, hora local (a la matinada catalana), per causes que encara no han estat determinades. Segons alguns testimonis, el foc és va originar en un sector de l'edifici on hi ha els contenidors de les escombraries.

El cap de bombers de la ciutat, Daniel Nigro, va explicar que les flames es van estendre ràpidament per l'edifici de cinc plantes, la qual cosa va dificultar els treballs d'extinció per part dels 170 bombers, que van trigar dues hores a controlar l'incendi.

L'alcalde de Nova York, Bill de Blasio, va oferir una roda de premsa ahir a la nit per valorar el que ha sigut "el pitjor incendi en un habitatge del segle" des de la mort de 87 persones en una discoteca del Bronx el 1990.

De Blasio va assegurar que les 12 persones mortes tenen edats compreses entre un any i 50, encara que no és clar quants d'ells són menors ni tampoc quina és la identitat de les víctimes.

Al marge del balanç de les persones mortes i dels ferits, entre els quals n'hi ha quatre en estat molt greu, l'alcalde de Nova York va assegurar que 12 persones van ser rescatades amb vida pels equips d'emergència.