Almenys un mort i 18 persones ferides per una explosió en una planta de gas d'Àustria

Almenys una persona ha mort i 18 més han resultat ferides aquest dimarts en una explosió que s'ha registrat a l'estació de gas de Baumgarten, situada en una ciutat de l'est d'Àustria, segons han informat fonts policials. La televisió pública del país (ORF) ha afirmat que per les informacions existents, "no hi ha cap ferit en estat crític".

Els fets han passat minuts abans de les 9 el matí en una canonada de gas subterrània, a la terminal del consorci petrolier austríac OMV, a la localitat de Weiden an der March, a prop de la frontera amb Eslovàquia.

Després de l'explosió també s'han registrat diversos incendis que han afectat sis edificis, segons ha informat el portaveu dels Bombers, Franz Resperger, a la televisió pública (ORF).

El portaveu policial, Edmund Tragschitz, ha assegurat que la situació "ja està controlada".

De moment, es desconeixen les causes que han provocat l'explosió.