Almenys quatre morts en un tiroteig a l'interior d'una església al Brasil

Un home ha interromput la missa d'aquests migdia a la ciutat brasilera de Campinas, a uns 100 quilòmetres de São Paulo, quan ha disparat amb un revòlver contra les persones que hi estaven reunides i posteriorment s'ha suïcidat davant de l'altar del temple. Les víctimes, una dona i tres homes, encara no han estat identificades.

Fins a tres persones han resultat ferides en el tiroteig segons han informat els bombers de la ciutat de Campinas. Es tracta d’una dona de 65 anys amb ferides de bala a la zona cervical, i una altra amb lesions en un braç. De moment es troben estables, han declarat fonts de la secretaria de Salut de Campinas.

Els fets han ocorregut als voltants de les dotze del migdia quan un home ha entrat a la catedral amb dos pistoles i ha disparat contra les persones que hi estaven congregades. S'estava celebrant una missa que és molt popular entre la gent de la ciutat. Segons diferents testimonis que hi havia a la zona del tiroteig, en pocs minuts s’han pogut escoltar entre vint i trenta trets, mentre una multitud de gent intentava sortir corrents de dins el temple.

540x306 Els serveis d'emergència a l'exterior de la catedral de Campinas. / NATALIA PIASSENTIN / REUTERS Els serveis d'emergència a l'exterior de la catedral de Campinas. / NATALIA PIASSENTIN / REUTERS

"No en sabem el motiu. Ell no ha dit res. No sabem qui és", ha afirmat el cap dels cos de bombers, Paulo Monteiro. El temple està situat al centre de Campinas, una ciutat de més d’un milió d’habitants.