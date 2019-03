Almenys quatre ferits per un atac amb arma blanca en una escola d'Oslo

Un alumne ha ferit quatre persones en una escola d'Oslo amb un ganivet i una forquilla que havia robat de la cuina del centre educatiu. La policia s'ha personat ràpidament al col·legi i ha detingut el presumpte autor dels fets, que seguia dins del recinte. Els lesionats, que han estat traslladats a l'hospital, tenien petites ferides causades per l'intent d'apunyalament amb els estris de menjar, segons informa 'The Independent'.

Les forces de seguretat han informat que els alumnes de l'escola estaven presents durant l'incident, tot i que cap ha estat ferit. Els mitjans de comunicació locals han citat un missatge enviat per la directora de l'escola, Maria Tindberg, als pares, en què assegura que la situació està "tranquil·la i controlada".

Encara no se sap el motiu de l'atac. De moment els testimonis estan sent investigats als voltants de l'escola, que va ser inaugurada fa un any i té 800 alumnes inscrits. Cap representant del col·legi ha volgut fer declaracions als mitjans de comunicació.