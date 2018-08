Almenys quatre persones mortes en un tiroteig al Canadà

Almenys quatre persones han mort en un tiroteig a Fredericton, la capital de la província canadenca de New Brunswick, situada al sud-est del país, segons ha informat la policia.

La policia local de Fredericton ha sol·licitat a la població a través de Twitter que es tanqui a casa amb pany i clau.

Fredericton Police are responding Brookside Drive area. The public is asked to avoid the area and stay in their homes with doors locked at this time for their safety. — Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 d’agost de 2018

De la mateixa manera, els agents han confirmat a través de Twitter el nombre de persones que han perdut la vida fins ara en el tiroteig.

Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road. An incident has resulted in at least four people killed. More information will be available when we can confirm. — Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 d’agost de 2018

El 2014 un tiroteig massiu també a la província de New Brunswickes va acabar amb tres agents morts, i dos més de ferits. Es va tractar de l'incident més greu d'aquest tipus registrat al país nord-americà, on les lleis de control d'armes són molt més restrictives que als Estats Units, i on els atacs contra les forces de seguretat són completament atípics.

El mes passat un home també va disparar en un concorregut carrer de Toronto –la capital de la província de Ontario, al sud-est del Canadà– i va matar dues persones i tretze més van resultar ferides. Després va acabar amb la seva pròpia vida.

Precisament les autoritats de la província d'Ontario han assegurat aquesta setmana que destinaran més diners a les forces de seguretat i que mantindran entre reixes els acusats d'haver comès un delicte d'armes, mentre esperen judici.