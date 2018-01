Almenys tretze persones moren a Califòrnia per les intenses pluges

Les fortes pluges d'aquests dies a la regió sud-oest de Califòrnia, que va quedar sense vegetació a causa dels incendis del desembre, s'han endut la vida d'almenys 13 persones a causa d'importants esllavissades de terra, riuades i inundacions.

El representant del comtat de Santa Barbara, Bill Brown, va confirmar en una roda de premsa que hi ha 13 morts i que s'espera que el nombre augmenti, ja que diverses persones continuen desaparegudes.

A banda de les 13 víctimes mortals, les riuades van provocar almenys 25 ferits a la població de Montecito, segons ha informat aquest dimecres la portaveu de l'Oficina de l'Algutzir del comtat de Santa Barbara, Kelly Hoover, que no va poder avançar detalls sobre els morts, ha informat el diari 'Los Angeles Times'.

La xifra de morts encara pot augmentar, ja que el Departament de Bombers del comtat continua amb els operatius de rescat, per als quals compten amb l'ajuda de gossos ensinistrats.

Les pluges van obligar a tancar diverses carreteres i autopistes, a evacuar milers de persones i a realitzar nombrosos rescats, com el d'una nena de 14 anys que va quedar atrapada durant hores a casa seva, que va ser destruïda per les riuades.

Catàstrofe rere catàstrofe

Els residents de les zones devastades pels incendis de desembre passat van haver de tornar a abandonar casa seva, com van fer al desembre pel perill de les flames. Les autoritats del comtat de Santa Barbara havien alertat els seus habitants que es posessin a cobert en zones elevades i s'abstinguessin de sortir a les carreteres.

La desolació deixada pels greus incendis en àmplies àrees de l'Estat Daurat va fer possible que l'aigua portada per les tempestes arrossegués runes i restes de vegetació calcinada, especialment al sud de l'estat. "S'han emès ordres d'evacuació en àrees de Montecito i Carpinteria afectades pels incendis recents", va confirmar a Efe Amber Anderson, portaveu del comtat de Santa Barbara.

Aquestes ordres, similars a les que es van donar quan es van declarar els incendis 'Thomas' i 'Whittier' al desembre, van ser donades a prop de 20.000 persones residents als comtats de Santa Barbara i Ventura. "El Servei Meteorològic Nacional ha emès una advertència d'inundacions sobtades per a les àrees cremades pels incendis 'Thomas' i 'Whittier' al llarg de la costa sud del comtat de Santa Barbara", va anunciar el comtat a la seva pàgina web.

En aquesta àrea, afectada pel 'Thomas', un dels incendis més importants de la història de Califòrnia, la Patrulla de Carreteres (CHP) va informar que havia hagut de tancar l'autopista 101 en el seu carril nord "just al sud de Santa Barbara" a causa a les pluges.

Les fortes tempestes que van tenir lloc aquest dimecres a la matinada en algunes àrees del sud de Califòrnia també van afectar el subministrament de servei elèctric. En un comunicat enviat a Efe, l'empresa d'energia Southern California Edison va confirmar que almenys 20.000 persones havien quedat sense servei elèctric per les tempestes i que l'empresa "treballa per restablir-ho al més aviat possible".

La temporada d'incendis forestals del 2017 va consumir prop d'1,4 milions acres (unes 559.000 hectàrees), segons el Departament de Protecció Forestal i Contra Incendis de Califòrnia (Cal Fire). Aquests focs (entre els quals n'hi havia cinc dels vint més destructius a Califòrnia des que se'n té registre) van deixar 46 víctimes mortals.