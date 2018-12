Almenys 20 morts per un tsunami a les illes indonèsies de Java i Sumatra

Almenys 20 persones han mort a les illes indonèsies de Java i Sumatra per un tsunami provocat per una esllavissada submarina causada per una erupció volcànica, segons l'agència de control de desastres del país. Les mateixes fonts han informat que prop de 165 persones han resultat ferides i encara no està clara la xifra de desapareguts.

La causa del tsunami ha sigut "una combinació d'una esllavissada submarina causada per l'activitat del volcà Anak Krakatau i d'una onada", ha dit el portaveu de l'agència Sutopo Purwo Nugroho. L'onada gegant ha arrasat diverses àrees de l'estret de la Sonda prop de les 21:30 h.

L'agència ha informat que està assistint les víctimes a Tanjung Lesung, prop de Jakarta, mentre no arriben els serveis d'emergències.