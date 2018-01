Amina Hussein: “Els kurds sabíem que aquest dia arribaria i que el món ens deixaria sols”

Nascuda a la ciutat kurdosiriana de Qamixli (al sud-est de Síria) però formada com a periodista a Barcelona, Amina Hussein viu en la distància però amb gran intensitat els esdeveniments d’Afrin i tot el Kurdistan sirià, on té amics i família.

Has pogut parlar amb gent d’Afrin? Què t’expliquen?

A la mateixa ciutat no han patit encara tants atacs dels turcs com als pobles de la frontera, però tenen por. Com en tota zona de conflicte. Però ells em diuen que aguantaran, que resistiran.

Al costat hi ha milers de refugiats civils d’altres punts de Síria. Què passa amb ells?

Es troben entre els bombardejos d’Al-Assad i els d’Erdogan. No tenen on anar. Els estan matant. Pateixen igual que els kurds les agressions de Turquia, que els ataca amb armes europees i amb el silenci còmplice d’Occident.

Europa i els EUA són aliats dels kurds, però també ho són de Turquia, un membre de l’OTAN.

Els kurds érem aliats d’Occident mentre va interessar. Ens van utilitzar per acabar amb l’Estat Islàmic i, ara que gairebé ja no existeix a Síria, ja no ens necessiten. Els kurds sabíem que aquest dia arribaria i que ens deixarien sols.

Com està reaccionant la gent a això?

Se senten traïts. Els peixmergues kurds van lluitar amb els americans i russos contra l’Estat Islàmic a Raqqa, Kobane i Deir al-Zor. I ara que Turquia els ataca, ningú diu res.

Els rebels de l’Exèrcit Lliure de Síria (ELS), sirians àrabs i socis de Turquia, també ataquen Afrin.

Jo no els considero rebels. Són terroristes com l’EI. Turquia els està utilitzant per matar, no només població kurda, sinó també àrabs. Els mateixos civils a qui van prometre defensar quan van aixecar-se en armes contra Baixar al-Assad.

Per què ho fan?

L’ELS considera que els kurds són aliats d’Al-Assad. Però el dictador Erdogan -així el considero- els està fent servir per matar la seva pròpia gent.

Per què Turquia ha atacat ara i no abans?

Els turcs ja feia temps que bombardejaven el Kurdistan. Ara hi han entrat amb l’excusa que s’hi dona suport al PKK, que Ankara considera terrorista. També buscaven el permís de Rússia i, ara que ja no hi és l’Estat Islàmic, el tenen.

Què creus que passarà a partir d’ara?

Espero que el món faci per fi alguna cosa pels kurds, que han demostrat que són aliats d’Occident. Crec que si el silenci continua, i tot i que tenim soldats valents i amb experiència, com que els kurds no tenim aviació, Afrin no podrà aguantar.