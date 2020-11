Amnistia reclama a Amazon que no posi en risc els seus treballadors pel Black Friday

La del Divendres Negre és una setmana frenètica per als treballadors d'Amazon, especialment enmig d' una pandèmia que ha incrementat encara més les vendes a través d'internet. Per això Amnistia Internacional ha aprofitat aquesta data per fer públic un informe en què denuncia els intents de l'empresa nord-americana d'evitar la sindicació i la negociació col·lectiva dels seus treballadors.

"Hi ha una continuada preocupació per la salut i la seguretat [dels treballadors], sovint vinculada a la pressió que Amazon imposa sobre els treballadors perquè compleixin unes quotes de productivitat molt severes", diu l'informe d'Amnistia, que denuncia també que "Amazon no ha prioritzat prou el control de la propagació del covid-19 a totes les seves instal·lacions al món, sobretot durant l'inici de la pandèmia".

De fet, a mitjans d'abril l'empresa va fer fora dos dels seus treballadors als Estats Units perquè havien denunciat els riscos de contraure el covid-19 als magatzems de la companyia de logística i repartiment.

Al març, Amazon va suspendre els objectius de productivitat del seu personal per la incompatibilitat amb les mesures de seguretat imposades per la pandèmia, però des del 21 d'octubre aquests objectius personals de productivitat tornen a estar vigents tant als Estats Units –on la segona onada de covid-19 està colpejant fort molts estats del centre i l'oest del país– com al Regne Unit i en altres països.

Pressions i control

L'informe d'Amnistia se centra en les pressions de la companyia per bloquejar els intents dels seus treballadors de sindicar-se i crear comitès d'empresa per defensar els seus drets. Uns intents que passen fins i tot per la "violació del dret a la privacitat" fent servir "tecnologia sofisticada de vigilància i anàlisi de dades" per rastrejar els comptes personals a les xarxes socials dels seus treballadors als Estats Units.

Al Regne Unit, l'empresa ha amenaçat els sindicats amb iniciar processos judicials contra ells per "invasió de la propietat privada" per haver intentat entrar als magatzems de la companyia per animar els treballadors a sindicar-se.

A França la llei requereix que hi hagi representació sindical, però des de l'inici de la pandèmia els representants de l'empresa "es van negar a seure per dialogar" amb els treballadors sobre les mesures de seguretat pel covid-19, explica l'informe. Una inspecció laboral de les autoritats franceses va constatar que "als magatzems [d'Amazon] les mesures de protecció dels treballadors eren inadequades considerant el nombre de treballadors presents al lloc". Però aquestes directrius no eren vinculants per a l'empresa, de manera que el sindicat va recórrer als tribunals, que van forçar l'empresa a tancar els magatzems entre l'abril i el maig i a negociar un acord amb els treballadors.

A Polònia, els treballadors denuncien que a l'octubre Amazon va contractar 14.000 empleats més per a la campanya de Nadal, un increment de personal que no permet complir els requeriments de distància física imposats pel covid-19.

"Durant tota la pandèmia, els treballadors i treballadores d'Amazon han estat arriscant la salut i la vida per garantir l'arribada de béns essencials a moltes cases, ajudant Amazon a generar uns beneficis sense precedents. En aquest context, és alarmant que Amazon hagi tractat de manera tan hostil els seus intents de sindicar-se; calia esperar una altra cosa d'una de les empreses més influents del món", diu la investigadora d'Amnistia Internacional Barbora Černušáková.