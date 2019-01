Amnistia Internacional denuncia els habitatges turístics israelians als territoris ocupats

Les principals companyies mundials de turisme online "contribueixen a la violació dels drets humans contra la població palestina anunciant centenars d'habitatges i activitats en assentaments israelians en territori palestí ocupat, inclòs Jerusalem Est". Ho documenta un informe difós aquest dimecres per Amnistia Internacional (AI) amb el títol 'Destinació: ocupació'. S'hi esmenta que empreses gegants com Airbnb, TripAdvisor, Booking i Expedia anuncien a les seves llistes 200, 70, 45 i 9 habitatges i llocs amb aquestes característiques, respectivament.

AI assegura que les quatre companyies afirmen equívocament que "treballen amb alts valors d'ètica i respecte per la llei", però recorda que "l'assentament de civils israelians per part d'Israel als territoris palestins ocupats viola el dret internacional humanitari i constitueix un crim de guerra". L'ONG també denuncia que les esmentades empreses "es beneficien d'aquesta situació il·legal".

El mes de novembre passat Airbnb va anunciar que retirava de la seva llista al voltant de 200 habitatges turístics situats a les colònies jueves, però una forta pressió d'Israel i dels seus aliats als Estats Units va fer que els habitatges en qüestió encara hi continuïn.

Les cases o apartaments turístics dels colons jueus a Cisjordània acostumen a tenir dues menes de públic. En primer lloc, els lloguen jueus radicals dels Estats Units i d'Europa que volen emocions fortes, i, en segon lloc, cristians evangèlics nord-americans molt vinculats a l'Antic Testament.

Un lloc molt demanat és la colònia de Shiloh, situada al nord de Cisjordània, on segons la Bíblia hi va haver l'Arca de l'Aliança. L'assentament de Shiloh es va fundar el 1978 i més tard es va apropiar de més terres palestines. Al voltant de Shiloh s'han establert els últims anys deu colònies més, també sobre terres palestines. Una de les carreteres principals de la zona està tancada als palestins, que han de recórrer 18 quilòmetres per carreteres secundàries per cobrir una distància de només un quilòmetre.

Llogant aquests habitatges, remarca AI, "les quatre companyies s'aprofiten i contribueixen al manteniment, desenvolupament i expansió de les colònies il·legals, que signifiquen crims de guerra sota la llei internacional". A més, afegeix l'informe, aquest fenomen "també té l'efecte de 'normalitzar' i legitimar davant la gent el que sota la llei internacional és una situació il·legal".

Segons l'informe, les companyies sovint enganyen els turistes amagant-los que les destinacions específiques són situades més enllà de les fronteres d'Israel reconegudes internacionalment, i en alguns casos fins i tot diuen que els habitatges són dins d'Israel, tot i que en realitat són als territoris palestins ocupats.

Respecte a Jerusalem Est, AI diu que les empreses no esmenten que es tracta d'una zona ocupada per Israel durant la Guerra del 1967. En el cas d'Airbnb, l'informe diu que aquesta companyia no va esmentar els habitatges que llogava a Jerusalem Est quan va fer la llista de 200 pisos que va dir que suprimiria el novembre passat.