Amsterdam prohibeix fotografiar les prostitutes

260x366 A Amsterdam, l'activitat de la prostitució es concentra al barri Roig. Allà les prostitues paguen el lloguer de les cabines. / EFE/TOUSSANT KLUITERS A Amsterdam, l'activitat de la prostitució es concentra al barri Roig. Allà les prostitues paguen el lloguer de les cabines. / EFE/TOUSSANT KLUITERS

Amsterdam ha decidit regular les visites guiades del Barri Roig per protegir la intimitat de les treballadores sexuals, i això inclou la prohibició de fer fotos i l'obligació de donar l'esquena als aparadors i mostrar respecte a les prostitutes i al veïnat.

"No solem tenir cap problema amb els turistes, ens hi hem acostumat, sempre que ens mostrin respecte. Hi ha qui riu, toca els aparadors per espantar-nos o ens fa fotos. És normal que hi hagi gent que se sorprengui, però hi ha uns límits", afirma a l'agència Efe la Caya, una prostituta holandesa de 35 anys.

Demana mantenir la identitat en l'anonimat per no ser "reconeguda a Espanya" perquè és on passa les vacances d'estiu, tot i que recorda que la prostitució és "una feina com qualsevol altra" en què elles com a treballadores han de "pagar impostos, ser respectades i tingudes en compte" pel govern holandès.

L'Ajuntament d'Amsterdam comença a atendre les seves exigències, i per això ha acordat canviar les regles per protegir la privacitat de les prostitutes: d'ara endavant, els visitants hauran de donar l'esquena als finestrals de la prostitució quan estiguin atenent les explicacions de les seves guies i mostrar respecte. Tampoc podran fotografiar les professionals, cosa que ja estava prohibida al barri però que molts turistes seguien fent.

A partir de l'abril

Aquestes mesures, que començaran a aplicar-se a partir de l'abril, van destinades especialment a les visites en grup, que es limitaran a un màxim de 20 persones, de manera que els guies turístics hauran de demanar una autorització municipal per organitzar els 'tours' i hauran de vetllar pel compliment de les regles.

Segons xifres oficials, la zona de De Wallen –el nom en neerlandès del districte on se situen els finestrals de la prostitució– arriba a comptar amb fins a 27 grups de desenes de turistes per hora, especialment en els moments més concorreguts del dia. "Per evitar la incomoditat que provoquen les excursions amb grups grans, els operadors turístics necessitaran una autorització oficial", diu la nova regulació, que també pretén reduir les aglomeracions a la zona antiga d'Amsterdam, la més ocupada de la ciutat.

En un comunicat, l'Ajuntament explica que, abans de començar una visita per la zona, els guies turístics hauran de demanar als participants que mostrin respecte pels residents, pels empresaris i per les professionals del sexe del Barri Roig.

Tots els recorreguts s'hauran d'acabar com a màxim abans de les 23.00 i els grups de turistes no es podran aturar en llocs com ponts o davant els accessos a les botigues en horari laboral, i tampoc podran consumir drogues ni beure alcohol en les visites guiades.

La ciutat farà servir una aplicació addicional per assegurar-se que els guies s'adhereixen a les noves regles, que també inclouen condicions més estrictes per a les excursions en bicicleta i en 'segway', els vehicles lleugers de transport individual.

Els guies turístics que no compleixin aquestes normes s'enfrontaran a multes de 190 euros si el professional és independent i de 950 euros si treballa per a una agència de turisme. També podran perdre el permís si registren tres infraccions.

Segons el diari holandès 'Parool', el municipi d'Amsterdam també està estudiant imposar un impost extra als participants en les visites guiades, sempre que sigui fiscal i legalment viable. Les noves regles formen part d'un acord que les companyies de turisme van signar de forma voluntària amb el municipi per millorar la relació entre els turistes i els veïns del famós districte, un dels llocs més freqüentats pels visitants.

Al Barri Roig, visitat anualment per més de 200.000 turistes, hi ha uns 3.000 locals i més de 400 aparadors dedicats a la prostitució.