Angela Merkel diu que la crisi dels refugiats “no es pot repetir”

“El procés de formació de govern ha durat 171 dies, més temps que mai abans en la història de la República Federal d’Alemanya. Aquestes difícils circumstàncies indiquen que, evidentment, alguna cosa ha canviat al nostre país”. Amb aquest raonament va començar ahir Angela Merkel la seva primera compareixença davant el Bundestag com a cap de govern del seu quart executiu. La cancellera certificava així el canvi de paradigma en què s’ha instal·lat Alemanya: el Parlament més fragmentat de la història recent del país i, sobretot, l’entrada al Bundestag de la ultradreta d’Alternativa per a Alemanya (AfD) com a tercera força generen un nou escenari que Merkel va haver de reconèixer públicament.

La líder democristiana va mostrar la seva versió més autocrítica, especialment en relació a la política migratòria del seu últim govern. Tot i defensar la decisió humanitària d’obrir les portes del país a prop d’un milió de refugiats, la cancellera va qualificar alhora la seva postura d’“ingènua”, i fins i tot va sentenciar que l’anomenada crisi dels refugiats “no es pot repetir”. La presència dels més de 90 diputats de la fracció ultradretana d’AfD, que ahir estrenava el lideratge de l’oposició parlamentària davant la tercera Gran Coalició de l’era Merkel, es feia així més present que mai.

Merkel va estendre la mà a aquella part de la societat que li ha donat l’esquena i va oferir una nova forma de govern per assegurar una cohesió social que la cancellera veu amenaçada. Sense anomenar directament el que s’ha convertit en el seu principal rival polític (AfD), l’ombra ultra es tornava a posar així en relleu.

La cancellera també va tenir paraules per als enemics que té a les seves pròpies files: “L’islam és una part d’Alemanya”, va dir sense mirar el seu ministre d’Interior, Infraestructura i Pàtria, el socialcristià bavarès Horst Seehofer, però en clara referència a ell. “L’islam no pertany a Alemanya”, va declarar fa poc Seehofer en una entrevista al tabloide Bild Zeitung (el més venut i llegit del país) en un evident intent de fer front a AfD amb el propi argumentari ultradretà. Les paraules de Merkel demostren que la política migratòria també podria convertir-se en una font de conflicte dins la mateixa coalició de govern.

Alexander Gauland, copresident d’AfD i líder de la facció parlamentària del seu partit, va ser el primer a replicar com a cap de l’oposició. “La immigració massiva continua sense fre, senyora cancellera, i el límit per a refugiats exigit un dia pel seu ministre d’Interior segueix sense existir”, va dir Gauland. L’exmembre del partit de Merkel no va deixar passar l’ocasió per evidenciar quin serà el principal tema de l’agenda de la seva formació durant els pròxims quatre anys: la política migratòria no només podria millorar els resultats electorals d’AfD, sinó també avivar conflictes ja existents en el si del nou govern de Merkel.