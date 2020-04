Angela Merkel renya els lands per començar a desconfinar massa ràpid

La cancellera alemanya, Angela Merkel, s'ha mostrat crítica amb les estratègies de desconfinament iniciades per diversos lands considerant que són massa precipitades. Merkel ha recordat als diferents governs que córrer massa en alleugerir les restriccions podria tenir com a resultat una nova onada de contagis.

El model descentralitzat d'Alemanya fa que siguin els lands els que tenen les competències per gestionar el ritme dels desconfinaments i aquesta setmana alguns han començat a reduir les restriccions. Així, alguns lands, per exemple, han donat llum verda a l'obertura de botigues no alimentàries de menys de 800 metres quadrats. D'altra banda, les escoles reobriran de manera gradual a partir del 4 de maig. Tot i l'inici del desconfinament, els lands segueixen recomanant mantenir una distància social de metre i mig i l'ús de mascaretes per evitar contagis.

"La implementació d'estratègies de desconfinament em preocupa", va dir aquest dijous Merkel al Bundestag. "En algunes parts s'està fent ràpid, per no dir massa ràpid", va assenyalar. "A ningú li agradarà sentir-ho, però no som a la fase final de la pandèmia, estem just al començament, i haurem de continuar convivint-hi durant un llarg temps", va recordar.

Una de les recomanacions de Merkel davant l'inici dels desconfinaments va ser l'ús de mascareta, una proposta que han recollit tots els lands del país, que han decidit que utilitzar-les sigui obligatori per a tots els ciutadans. Els alemanys hauran de dur mascareta sempre que agafin el transport públic i en alguns lands també hauran de tapar-se la cara quan vagin a comprar. La normativa sobre les mascaretes, però, canvia segons les zones d'Alemanya: alguns lands, com per exemple Mecklenburg-Pomerània Occidental, han anunciat multes de 25 euros per a aquells alemanys que agafin el transport públic sense mascareta, mentre que a Berlín no serà obligatori dur mascareta quan es vagi a comprar.

Mesures econòmiques

En l'àmbit econòmic, el govern alemany ha aprovat la injecció de 10.000 milions d'euros en concepte d'ajudes. Entre altres coses, aquesta nova partida té com a objectiu finançar la jornada reduïda, ampliar els ajuts als aturats i donar suport al sector de la restauració i l'educació.

Del total de la suma aprovada, 4.000 milions d'euros es destinaran a pal·liar les pèrdues de les petites i mitjanes empreses, 5.000 milions d'euros serviran per ajudar el sector de la restauració (al qual se li ha reduït l'IVA), 1.000 milions per donar suport al pagament de jornades reduïdes i uns altres 500 milions per garantir l'educació a distància.